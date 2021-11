Møbelprodusenten Ikea har satt seg som mål at 50 prosent av rettene på menyen i varehusenes restauranter skal være plantebaserte i fremtiden. I den anledning skal det servers kjøttfrie medisterkaker, eller «vegisterkaker» som kakene blir omtalt som, ved Ikeas varehus denne julen.

– Vi vet at julematen er hellig for svært mange nordmenn. I julen har vi tradisjon for mye kjøtt, samtidig ønsker mange å leve mer klimavennlig. Derfor går vi sammen med Naturli for å kombinere de to ønskene. Den gode julesmaken består, det samme gjør ribba, men vi prøver oss på plantebaserte medisterkaker på juletallerkenen vår. Her tar vi en sjanse, og vi er spente på tilbakemeldingene, sier Tor Morten Myseth, leder av Ikea Food Norge i en pressemelding utstedt av Orkla, som eier varemerket Naturli.

Ifølge Orkla skal de kjøttfrie medisterkakene ha fire ganger lavere klimautslipp enn sammenlignbare kjøttprodukter. Årlig spiser rundt 60.000 besøkende julemat på Ikea.