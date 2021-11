Lokal kjøttopplevelse tildelt hederspris

Det sa administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat Nina Sundqvist i en pressemelding i forbindelse med utdelingen av Stiftelsen Norsk Mats hederspris under NM i kjøtt.

Vestnorsk matkultur på sitt beste

Mange norske kjøttprodukter bærer bygdas navn, som gjerne forbindes med det ville, vakre og ekstreme. Og ja – det er ekstremt godt gjort å gjenopplive smalahove. En hverdagsrett på 40-tallet til utdøende matrett på 70-tallet til i dag å ha en ny delikatesserenessanse, slik pinnekjøtt fra Vestlandet har banet vei. Æresprisen går til Vossakjøt AS. som gir tradisjonsmat og regional særegenhet til Matnasjonen Norge, sa Nina Sundqvist, adm. dir. i Stiftelsen Norsk Mat under utdelingen av hedersprisen under NM i kjøtt på Sentralen i Oslo.







– For Vossakjøt er hedersprisen fra Stiftelsen Norsk Mat fantastisk gledelig og oppmuntrende, sa Willy Roger Jacobsen, eier av Vossakjøt AS.

Med sin omsetning på 60 millioner og 16 ansatte er Vossakjøt en hjørnesteinsbedrift i Voss. I tillegg til produktene til Vossakjøt produserer de også lokalmat og -drikke med sterk forankring på Voss, med Vossaost, Vossalaks og Vossabrygg. Sammen utgjør det et bredt sortiment med spesialiteter fra matbygda Voss.

Puster nytt liv i gamle tradisjoner

Vossakjøt ivaretar kjøtthåndtverket med grobunn i regionens lange tradisjoner, egenart og historiske referanser - der sauen på mange måter spiller hovedrollen, sies det i begrunnelsen. Samtidig bruker de sin erfaring og kompetanse fra kjøtt til lekent å utvikle nye produktkategorier som øl, ost og laks der røyksmaken fra eldhuset framkommer tydelig. Bedriften tok et samfunnsansvar og kjøpte et naturutsatt eldhus hos en konkurrent for å sikre at «lukten og røyken i vegga» skulle bestå, sier Sundqvist.

Av viktige signalprodukter utmerker Smalahove og Vossakorv seg som også har Spesialitet og er produkter som stadig blir mer ettertraktet i markedet. - For Vossakjøt som kvalitetsleverandør er Spesialitet svært viktig for å få dokumentert og bragt budskapet frem til markedet om at Vossakjøt setter kvalitet fremfor pris, sier Willy Roger Jacobsen.

Om hedersprisen

Stiftelsen Norsk Mats hederspris er en pris som deles ut av Stiftelsen Norsk Mat til en virksomhet, person eller aktør i kjøttbransjen som har utmerket seg på en helt spesiell måte. I år ble hedersprisen delt ut for 8. gang under NM i kjøttprodukter som i år fant sted på Sentralen i Oslo.