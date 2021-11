Oppskrift: Drinken på Hotel Continental tvister på nordmenns smaksfavoritt

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

– Dette er et hotell og et internasjonalt sted. Førsteinntrykket gjester fra hele verden får av cocktails i Oslo, vil de få på hotellbarene. Derfor må vi høyne gamet, sier Gabriel Viola, barsjef på Hotel Continental, deriblant Bar Boman og Theatercafeen i Oslo.

Hotellbaren tar navnet etter Caroline Boman, som sammen med ektemannen Christian Hansen var første generasjons drivere og eiere av Hotel Continental og Theatercaféen.

Menyen baren har hatt til nå har vært «ganske trygg», ifølge Viola, som kom til Bar Boman for å «shake things up».

– Snart lanserer vi den nye menyen vår med åtte ulike cocktails, og vi forsøker å gjøre den mer visuell og smaksmessig tilgjengelig for flere. Vårt mål er at enda flere skal få øynene opp for våre cocktails, forteller han.

– Vi må ut av komfortsonen og forsøker nå med mer lekne ingredienser, og denne menyen vil bli en slags test for å se hvor langt vi kan tøye strikken.

Apehyl

Viola reiste rundt omkring i Mellom-Amerika i flere år før han endte opp i Oslo. Menyen er dermed inspirert av stedene han dro til og menneskene han møtte.

LAGER DRINKEN: Gabriel Viola, barsjef på Hotel Continental og Bar Boman. FOTO: STINE NIBE RAVNEBERGET

– Etter snart to år i Norge forstår jeg nå nordmenns smaksløker bedre, og jeg liker å leke med det, men samtidig pushe det i en litt annen retning. Særlig på et internasjonalt sted som her på Bar Boman. Man kan ikke lage drinker som kun tilfredsstiller én type smakspreferanser, sier han.

– Jeg har også jeg lagt merke til at mange nordmenn elsker drinker med pasjonsfrukt.

Han er imidlertid ikke noen stor fan av å lage drinker med smaker han allerede vet at folk liker, det blir for enkelt. Derimot setter han pris på en utfordring.

– Howlin' Monkey er en drink jeg fant opp da jeg bodde i Nicaragua, men jeg fant aldri et sted den passet inn. Den fikk navnet fordi det var hylende aper overalt utenfor hotellet jeg jobbet på, som lå langt inne i jungelen, forteller han.

Chili og sjokolade

Drinken består av pasjonsfrukt, mørk rom infusert med kakao som gir drinken et hint av sjokolade og tobakk, limejuice og jalapeñosirup.

– Den er fresh, lettdrikkelig og sparker også litt fra seg, takket være jalapeñosirupen. Kakaoen gjør at romen vil smake som en god og lagret rom, sier Viola.

– Hell kakaorom, pasjonsfruktjuice, jalapeñosirup og limejuice i en tom shaker. Bruk et par dråper sjokoladebitters hvis du ikke har infusert rommen med kakaobønner. Fyll is helt opp til toppen og rist, forklarer han.

– Fyll et rocksglass med is til toppen. Sil drinken over isen og riv over litt sort dehydrert lime. Den smaker ganske nøttete, nesten som muskat, men har fremdeles limesmak. Pynt med en tørket limeskive.

Oppskrift: Howlin' Monkey

4 cl mørk rom infusert med kakao (eventuelt sjokoladebitters)

3 cl pasjonsfruktjuice

2 cl jalapeño-sirup

2 cl limejuice

Dehydrert sort lime til pynt





Kakaorom



Kakaobønner



Mørk rom



(Til én flaske rom kan man bruke rundt to håndfuller med kakaobønner, eller fyll opp med circa 2,5 fingre oppover på flasken med bønner.)



Rist kakaobønner, men ikke til de blir sorte.



Fjern skallet, putt de på en flaske med mørk rom og la den stå rundt en uke på et mørkt sted – eksakt tid avhenger av smakspreferanser.



Vend flasken én gang om dagen slik at ingrediensene blandes godt. Sil for å fjerne kakaobønnene.







Jalapeñosirup (1 liter)



1 rød jalapeño



Lag en tykk sukkerlake med litt mer sukker enn vann. La det småkoke til sukkeret løses opp.



Ha alt i en blender og blend til en fin mos. Bruk et kaffefilter for å sile etterpå. Blir blandingen for sterk, kan du ha i mer sirup.