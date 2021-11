Hvilke vinglass bør man bruke?

Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

Et vinglass til alle viner? eller 10 ulike vinglass?

I ukens podcast handler det om vinglass og dekantere hos Jon Trygve og Svein. På besøk i studio er en av de beste vinkelnere i Norge, Kristoffer Aga. Til daglig jobber Aga på stjernerestauranten Re-naa i Stavanger. Det perfekte vinglass finnes det? Hvilke glass bør man skaffe seg først? Hør også Kristoffer Aga brillante tips om hvordan du rengjør dekantere!

Imponerende fra New Zealand

Ingen podcast uten et godt vintips. Kristoffer Aga plukket frem to viner som ligger under radaren for de fleste vininteresserte i Norge. Vinene fra Burn Cottage i vinregionen Otago på New Zealand imponerer Svein og Jon Trygve både på kvalitet og pris. Et lite hint, Ted Lemon fra legendariske Littorai i California er involvert.

Trykk på vinen under for å se tilgjengelighet på polet og våre smaksnotater.







Aktuelle spørsmål

Et av de spørsmålene Kristoffer Aga får oftest i stjernerestauranten, er om vinglass og karafler. – Interessen for kvalitetsvin har økt, og dermed blir det et aktuelt tema for våre gjester. Det er en investering å kjøpe gode vinglass, forteller Kristoffer Aga og forsetter - Utvalget av glass til mer eller mindre hver druesort gjør at folk blir usikre på hvilke glass som skal kjøpes

Stor effekt

Gode og riktige vinglass har en stor effekt, konkluderer Jon Trygve, Kristoffer og Svein mer eller mindre umiddelbart. – Vinglass må betraktes som et verktøy og en absolutt nødvendighet for gode vinopplevelser, forteller Svein Lindin. Han er en av få i verden som har gjennomført Riedels egen “glasskole” for noen år siden.

Gå i dybden

Er man over snittet interessert i vin og har det som en solid hobby, bør man gå i dybden med hensyn til hvilke vinglass som passer til vinstilene, forteller Kristoffer Aga. – Nesten daglig diskuterer vi på Re-naa hvilke glass vi skal bruke til hvilken vin. Valget handler om hva vi vil fremheve i vinen. Er det mineralitet, syrlighet, årgang eller andre ting? Det blir et personlig valg til slutt, men jeg lærer noe nesten hver dag, forteller Kristoffer Aga.

Hvilke glass brukes

– På Re-naa er vi veldig tro mot Zalto, spesielt mot Burgund- og Bordeaux-glasset og Riedel Veritas Champagne-glass. Disse glassene gir en utrolig god bredde, synes Kristoffer Aga. – Allroundglasset vårt på Re-naa kommer fra en liten produsent som heter Rona, og vi vurderer Lehmann Champagne-glass, forteller Kristoffer Aga. I Sveins rolle som vinjournalist bruker han New World Pinot Noir Veritas, Vinum Pinot Noir, Zalto universal og Riesling Vinum eller Veritas i sin rolle som vinjournalist. – De gir meg den informasjon som trengs for å skrive smaksnotater, forteller Svein Lindin i podcasten.

Vedlikehold av glass

Vær ikke redd for å putte glass i maskinen, forteller Kristoffer Aga. – Sørg for at de står stødig i maskinen, og rengjør glassene alene og ikke sammen med gryter og kar. Sørg for å bruke riktig vaskeprogram med jevn temperatur. Og husk ha en god pusseklut dedikert til glass. Både Svein og Kristoffer anbefaler å bruke egne glasskorger fra vaskemaskinprodusentene eller denne vinglassholderen fra Nordic Quality.

– Glass knuses når man vil sette i gang vaskemaskinen samme kveld man drikker vin, forteller Kristoffer Aga. – Er man ikke helt klar i toppen, er det lett å stable inn glass og kjøre fullt hurtigprogram. Da er løpet kjørt. Glassene vil bli knust, forteller Kristoffer Aga. Hans tips er å skylle glass og dekantere samme kveld, og ta seg tid til å gjøre det skikkelig dagen etterpå.

Årets sommelier: Kristoffer Aga fra Re-naa Foto: Norsk Vinkelnerforening

Vær ikke redd!

Kristoffer Aga liker å bruke dekantere, og oppfordrer til å bruke dekantere mer. Selv på Champagne kan du bruke en dekanter, men ha en egen dedikert dekanter til det. Folk er redde for å bruke dekantere, helt uten grunn. De fleste kvalitetsviner har godt av et opphold for å luftes. Og når du er ferdig med å bruke dekanteren. Ikke la dekanteren stå med vinrester, men fyll opp til randen med varmt vann. Da er de mye lettere å holde rene. Gulltipset til Kristoffer Aga er å innimellom fylle opp med varmt vann og tilføre noen dråper salmiakk og zalo. La det stå inntil 2 dager og skyll ekstra godt.

Ukens vintips: Burn Cottage i vinregionen Otago. Foto: Svein Lindin

Spørsmål eller forespørsler?

Kontakt Svein og Jon Trygve direkte på sosiale medier eller send en e-post til vin@kapital.no.