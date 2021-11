World Cheese Awards arrangeres hvert år av den britiske stiftelsen Guild of Fine Food, og regnes som verdensmesterskapet i ost. Osteprodusenter fra hele verden sender inn sine aller beste produkter, og konkurransen er beinhard. Dommerne i «Oste-VM» er blant de fremste fagekspertene i verden, og all ost blir bedømt uten kjennetegn eller opprinnelse. Det betyr at det er smak og kvalitet alene som bringer osten på pallen.

Tine stakk av med fem medaljer under årets «oste-VM» der Camembert fra Tine-ysteriet Dovre Ysteri gjorde det best med en førsteplass i sin klasse.

– Vi er utrolig stolte på Dovre i dag. Bare tenk på det; til tross for at vi er et av de minste meieriene i Tine, hevder vi oss internasjonalt. Det er lidenskap for faget, godt håndverk, verdens beste melk og utrettelig arbeid helt siden vi startet med hvitmuggost i 1989 som belønnes med gull i dag, sier Sigrid Svanborg, meierisjef på Dovre i en pressemelding utstedt av Tine.

Til sammen fikk 23 norske oster medaljer i det prestisjetunge verdensmesterskapet. I tillegg til camembert-osten fra Dovre tok også Gangstad gårdsysteri gullmedalje med sin rødkittost.