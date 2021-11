Reinsdyrkjøtt er noe av det mest eksklusive norsk natur har å by på. Og de med høyest interesse for mat vet dette, for det er også denne gruppa som spiser reinsdyrkjøtt oftest (Posisjoneringsstudie reinkjøtt 2020, Skuterud /Kløvstad).

– Det er ikke overraskende at de mest matinteresserte spiser mest rein, for dette er en fantastisk råvare med svært høy kvalitet, sier Ragnhild Kolvereid, prosjektansvarlig for reinkjøtt i MatPrat i en pressemelding.

Selv om reinsdyrkjøtt må sies å være urnorsk, er det likevel eksotisk fordi dyra og reingjeterne lever slik de har gjort siden tidenes morgen. Flere lever med en nomadisk livsstil, der de flytter med reinflokken etter vær og vind, gjennom de åtte samiske årstidene.

– Det er som om man kan smake naturen som er så viktig for både flokken og gjeterfamilien. Vind, sol, regn og jord og beitet gir en naturlig og kraftig smak på kjøttet. Leken tapas gir mange muligheter for å komplimentere denne flotte råvaren, sier Anette Fjelleng Hansen, kokk i MatPrat.

Lag et charcuterie med spekemat av reinsdyr som bugner av gode, tradisjonelle smaker. Tilbehør som diverse oster, multesalsa og tyttebærrømme slår aldri feil - og bruk gjerne det du har av høstens råvarer. Foto: Sara Johannessen.

Hun anbefaler å servere små bruschetta med reinskav, kremost og tyttebær som del av et større tapasbord, eller lage et større charcuterie med reinkjøtt og andre deilige høstråvarer.

Oppskriftene på bruschetta og charcuterie finner du henholdsvis her og her.

Pære, fiken, multechutney og ertepurre er deilige smaker sammen med rein, enten som tapas eller på en stor fjøl med spekemat av rein. Kokken kan også friste med oster, tyttebærrømme og multesalsa.

– Dette er enkelt, eksotisk og fantastisk godt. Slipp vidda inn på kjøkkenet i høst, la den spanske tapasen eller det franske charcuteriet få en norsk vri.