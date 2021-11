Hyllest til sorbet og eplemost fra Østfold

Begge fikk tildelt Spesialitet under en lokalmatsamling på Bamsrudlåven som var arrangert av Meny i forrige uke.

Østfold i Viken vokser seg stadig større innen lokalmat og drikke og begge lokalmatprodusentene har andre produkter som har fått tildelt Spesialitet.

Produsert av restråstoff

- Det er utrolig moro å klare å skape et nytt produkt av vårt restråstoff - eggehvite og lokale bjørnebær fra Hauger Gård i Råde, og at vi i tillegg kommer igjennom det nåløyet det er å få Spesialitetsmerket. Det har vært viktig for oss å lage et produkt for å unytte våre egne ressurser og råvarer som vi kan få tak i lokalt, sier Elin Klufterud fra Bamsrudlåven.

Bjørnebærsorbet er basert på lokale råvarer fra Viken

og fremstår som et håndlaget og naturlig produkt. Fra juryens begrunnelse kan vi lese: Denne er fruktig og frisk. Bjørnebær gir sorbeen et fargerikt og tiltalende utseende. Produktet er en fargerik og delikat smaksopplevelse som smelter på tungen.

Fra Askim Frukt og Bærpresseri kom Astrid Lier Rømuld og Gunnar Fiksdal for å motta Spesialitet. Foto: Stiftelsen Norsk Mat

Alkoholfritt alternativ

Askim Årgang Eple & Ingefær er fremstilt av norske epler som tilsettes 2% ferskpresset ingefær. Eplene sorteres og vaskes før kverning og pressing. Ingefæren presses samme dag og blandes inn rett før tapping. Årgangsserien er utviklet som et alkoholfritt alternativ til mat.

- Det er hyggelig å motta nok et Spesialitetsmerke for en Årgang Askim eplemost og spesielt Eple & Ingefær. At produktet er vurdert av en fagjury gir bekreftelse på at vi leverer kvalitetseplemost, sier Astrid Lier Rømuld som er daglig leder Askim Frukt og Bærpresseri.

Fra juryens begrunnelse kan vi lese at Årgang Askim Eple og ingefær har en god eplesmak med et tydelig innslag av ingefær. Eplemosten har en innbydende farge og en frisk god ettersmak.

Fakta om Spesialitet

Spesialitet er et offisielt norsk informasjonsmerke som tildeles lokalmat- og drikke. For å få merket må produktet være basert på gode norske råvarer, det må gjerne være laget etter lokale oppskrifter, og produktet må godkjennes av en fagjury med høy kompetanse.

Bak merkeordningen Spesialitet står Stiftelsen Norsk Mat, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Det er i dag kun 575 matprodukter i Norge som er godkjent for å bruke Spesialitetsmerket.