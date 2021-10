Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris deles i år ut for 28. gang. Denne gangen til kandidater med stort engasjement for norsk drikke.

- Årets vinnere er ildsjeler og fyrtårn, som villig har delt og formidlet kunnskap og praktiske ferdigheter til andre innenfor norsk drikketradisjon, og gjerne videreutviklet tradisjonen og håndverket til et kvalitativt nytt nivå, heter det i en pressemelding fra Stiftelsen Norsk Mat.

To sider av samme sak



Årets vinnere er Åge Eitungjerde og Asbjørn Børsheim og Olav Bleie (Bleie og Børsheim ble nominert sammen).

- Hardanger og Sogn har mye til felles når det gjelder naturgitte, svært gunstige forutsetninger for fruktdyrking. Disse tre personene har klart å videreutvikle lange drikketradisjoner og løftet norsk fruktdrikke/sider opp på et internasjonalt nivå, sa Vinmonopolets direktør Elisabeth Hunter, da hun delte ut prisen på et Fagdag Norsk Mat i Oslo torsdag 28. oktober.

- Salget av sider på Vinmonopolet har tidoblet seg fra 2011 til 2020. 243 903 liter av totalt 326 155 liter sider solgt i 2021 er det norsk sider som står for, det har disse tre sin del av æren for, avsluttet Hunter.

Samarbeid uten side(r)stykke



- Denne prisen skyldes et godt samarbeid mellom alle siderprodusente i Hardanger, den er ikke en personifisering. Den tilhører alle siderprodusenten i Hardanger. Det har vært et godt epleår og vi har nå 750 000 liter sider frå Hardanger liggende, så det er bare å glede seg, sa Asbjørn Børsheim fra Ulvik Frukt Cideri, da han tok i mot prisen på vegne av seg selv og Olav Bleie.

- Eple er den norske urfrukten, og det var på Vestelandet de første eplehagen var. Hardanger har gjort sin del av jobben, vi i Sogn har gjort vår del. Det jo veldig kjekt at det er Vestland som er i førersetet når det gjelder norsk eplesider, sa Åge Eitungjerde fra Balholm.

Kjent for fruktmos



Cider- og fruktformidleren Åge Eitunggjerde fra Balholm har over mange år

arbeidet med å utvikle norsk drikke fra frukt og bær. Han er kanskje mest kjent for sin fruktmost, men produserer også sider og har etablert Ciderhuset i Balestrand.

Eitungjerde har vært en ivrig formidler av norsk drikkehistorie og tradisjon og holdt utallige kurs for både etablerte og kommende fruktdrikkeprodusenter for å løfte kunnskapen hos andre interesserte.

Hardangersiderens forkjempere

Hardangersiderens forkjempere Asbjørn Børsheim og Olav Bleie har funnet et samarbeid på tvers av generasjoner der Asbjørn har gått i spissen for å løfte siderens posisjon i drikkelandskapet og der Olav med sin kjemikompetanse har bidratt til å løfte kvaliteten på sideren ytterligere.

Med fokus på håndverk og kvalitet i alle ledd har de løftet Sider frå Hardanger inn i verdensklasse. De har villig delt av sin kunnskap og bidratt til den store interessen sideren har oppnådd de siste årene. Asbjørn var også primus motor i arbeidet med å få beskyttet Sider frå Hardanger som en geografisk betegnelse.

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris består av diplom og pengepremie på 30.000 kroner. Prisen skal deles ut til en person som "har utmerket seg innen mat, sunt kosthold og matkultur med hovedvekt på det norske". Hvem som vinner avgjøres av en nettbasert avstemning og en fagjury, der folkets og fagjuryens stemmer teller likt.