Halloween- høstens høydepunkt for mange barn i alle aldre.

Snart får du besøk av grusomme monstre som ringer på døren, tigger godterier og truer med alskens rampestreker om du ikke gir dem det de ber om. Og det gjør du jo.

Du henter frem fra godteriskapet, og pøser småsjokolader, gusjegrønne gummidyr og klissete karameller i den oransje bøtta. Og det smaker selvfølgelig digg. Så digg at små mager ganske sikkert får i seg mer sukker og godterier på én gang enn de ofte har godt av.

- Da kan det være lurt at poden har fått i seg et skikkelig måltid mat før godteribonanzaen begynner», tenkte trebarnsmor Guro Jahre Lund. Guro jobber i Norges sjømatråd, og er nok mer enn gjennomsnittlig opptatt av at barna får i seg sunn mat og nok fisk.

Slik ble ideen om «grufull halloweenfisk» født, skriver Norges Sjømatråd i en pressemelding hvor de deler de "fishy" ideene.

Suksess hos barna

I god tid før selve halloween-feiringen begynte Guro Jahre Lund å lete på nettet etter «skumle» sjømatoppskrifter til barn. Guro ville teste ut noen sunnere retter på ungene før den store dagen.

Pinterest ble løsningen.

- På bildedelingsnettstedet fant jeg massevis av forslag – fra monsterkrabber og «laksehjerner» til "spidda reker" og "hodeskalle-nigri". Valget falt på «gresskarnigri», «skrik-maki» og «fiskekakemumier». Rettene var både enkle å lage, og gjorde stor suksess hos sønnene mine på 9, 12 og 14 år – det gikk ned på høykant, forteller Guro.

Oppskrift: Mumiefiskekaker



Mumiefiskekaker Foto: Norges sjømatråd / Guro Jahre Lund

«Fiskekakemumier»:

Surr pizzadeig rundt fiskekakene.

Øyne kan lages av balsamicoeddik, ketchup eller BBQ-saus.

Stek mumiene på stekebrett i ovnen.

Mumiene kan også lages av fiskepinner.

Byttetriks

- Norske barn spiser mer godterier enn de spiser fisk, i tillegg spiser de generelt for lite fisk. Men det trenger ikke være vanskelig å få i barn nok fisk, hverken til hverdag eller fest, sier Guro Jahre Lund i pressemeldingen.

- Det er i grunnen veldig enkelt, for man kan bytte til fisk eller skalldyr i nesten alle barnas favorittretter: Fisk eller skalldyr smaker for eksempel nydelig i pasta og taco, i wraps og burgere eller i curryretter.

Hun oppfordrer alle foreldre til å teste ut «byttetrikset», og hvis det skorter på fantasien finnes det en rekke barnevennlige oppskrifter på nettet, blant annet på Godfisk.no.

Trebarnsmoren vet i alle fall hva hun skal servere når halloween-festen skal feires hjemme hos dem.

Oppskrift: Skrik-maki og Gresskarnigiri

Skrik-maki og Gresskarnigiri Foto: Guro Lund / Norges Sjømatråd

Gresskarnigiri:

Pynt laksen med mønster klippet ut av nori ark

Skrik-maki:

Plasser laks på sidene og agurk på midten før du ruller makien.

Klem bitene sammen med spisepinner for å forme "ansiktet"