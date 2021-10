Gresskar har blitt brukt som mat i uminnelige tider. Det antas at de har sin opprinnelse i Amerika. Arkeologiske funn viser at indianerne dyrket gresskar 5000-6000 år bakover i tid. Men det var først i kjølvannet av Christofer Columbus sine nye oppdagelser at gresskaret kom til Europa.

Det finnes flere forskjellige typer gresskar. Det er halloweengresskarene som dominerer nå rett før Halloween.

