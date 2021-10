Hos Alma: En barnevennlig voksenlunsj

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

– Så flotte lokaler, sier Long entusiastisk idet duoen entrer nabolagsrestauranten på Harbitz Torg på Skøyen i Oslo, navngitt etter legen Gottfred Harbitz' svigerinne.

Harbitz var i et halvt århundre en ledende fagperson innen rettsmedisin i Norge.

– Det forklarer saken med Harbitz-navnet. Her lå jo den stinkende pillefabrikken Apothekernes Laboratorium tidligere, snikskryter Short, som tidligere har bodd et steinkast unna Almas naborestaurant Laboratoriet i Harbitzalléen.

Mer rekker de ikke å si før en høy, smørblid, hipsterskjeggete servitør ønsker dem velkommen og gir dem et nydelig vindusbord med utsikt til den tomme uteserveringen.

Gradestokken viser et ensifret antall varmegrader, så det er helt naturlig.

FLERE BRUKSOMRÅDER: Hos Alma kan brukes som selskapslokale, kantine for coworkers på Tribe, lunsj- og middagsrestaurant. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Muligheter for slurpestart

De bestiller hvert sitt stettglass med hvitt, kaldt innhold og lengter tilbake til tidenes varme sommer mens de leser menyen. Sistnevnte er en rask og pedagogisk affære. Seks ulike lunsjretter for voksne, en rett spesialtilpasset barn samt østers til forrett for dem som elsker å starte måltidet med slurpelyder.

Long er innom dagens fiskesuppe som et alternativ, men ender opp med å bestille Almas skagenrøre servert med løyrom på hjemmebakt yoghurtbrød. Den langt høyere Short har allerede blinket seg ut chèvresalat servert med bakt ost, gresskar, reddik, rosin, honningvinaigrette og ristede pinjekjerner.

– Litt flaut å innrømme, men kan du be kokken droppe rosinene? spør Short spakt.

Den hyggelige servitøren parerer så humoristisk at flauheten forsvinner umiddelbart.

Men Long lar naturlig nok ikke dette gå upåaktet hen:

– Du burde heller ha bestilt Almas ostesmørbrød for barn, så kunne du valgt med eller uten skinke. Kanskje du ville valgt bort den skumle skinken også?

– Frekkas, sier Short og tar en slurk av voksendrikken i det slanke glasset.

HARBITZ TORG: Det nye nabolaget på Skøyen med butikker, cafeer og restauranter. Til venstre det vernede Laboratoriebygget som har gjenoppstått 100 år etter at det ble bygget. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Perfekt mengde honningvinaigrette

Ti minutter senere står rettene foran dem. Ikke noe fjas. Enkelt og greit. En relativt liten rett på hver tallerken. Begge ser innbydende ut. I fargekonkurransen vinner Shorts salat. Røde reddiker, gule biter med på grensen til harde gresskar, grønn salat og hvit geitost. Alt servert med en fantastisk frisk vinaigrette som nikker i toppen om å spille salatens hovedrolle.

– Det eneste jeg skulle ønske meg var at salaten enten ble servert med ferskt eller grillet brød og pisket smør, sier Short og legger til at hun også, uansett på hvilken restaurant hun besøker, setter pris på brød og smør mens hun venter på maten.

– Din karbojunkie, sier Long, vel vitende om at hennes rett faktisk inneholder det brødet som Short savnet.

– Jeg har faktisk ikke spist skagenrøre siden jeg bodde i København for mange år siden, sier Long på dansk, og setter kniv og gaffel i retten.

– Hjemmebakt brød slår sjeldent feil, men dette mørke yoghurtbrødet er litt for søtt for min smak. Skagenrøren er en innertier, men toppet med den syltede rødløken blir totalopplevelsen for søt. Skagenrøren forsvinner i alt det søte.

– Det er fordi du er en surpomp, sier Short, som tydeligvis har behov for å ta igjen for mobbing med både ostesmørbrød og mengden karbohydrater.

Det er ikke mer enn tre andre bord som er opptatt. To av bordene virker å komme fra nabolaget, og firemannsbordet tipper Short har tatt turen ned fra coworking-lokalene Tribe som holder til i samme bygning.

– Det er jo genialt å ha en så hyggelig restaurant i innesko-avstand, sier Long og kikker mot de fire som spiser lunsj iført kontorklær og nøkkelkort, uten tegn til medbragte ytterplagg. Short bifaller.

Avslutningen var litt nedtur

– Jeg er fortsatt litt sulten, så jeg avslutter med kaffe og dessert, sier Long, uten at Short bifaller denne gangen.

Long avstår fra både ostefat og sjokoladesorbet, men lar seg friste av krydderkake med sesongens epler, servert med Masala-is.

– Dette overbeviser ikke meg. Den er ikke mer enn midt på treet. Jeg går gjerne hit igjen, men da dropper jeg desserten, konkluderer Long.

– Det er mange bedrifter som holder til i dette området, og nå som mange er tilbake på kontorene sine er det ikke feil å legge forretningslunsjen her. Mangel på bråkete bakgrunnsmusikk og innrykk av barnevognmafia gjør det også mulig å føre en samtale med mange rundt bordet, sier Short, som i sum er mer fornøyd enn Long og kompromisser på en firer.

Hos Alma - Terningkast 4

En nabolagsrestaurant på relativt nyetablerte Harbitz Torg. Restauranten har som mål at du skal føle deg som en del av familien. Serverer lunsj hver dag og har stengt på søndager. Satser på forretningsfolk, familier og vennegjenger.

En kort og oversiktlig lunsjmeny med østers, blåskjell, skagenrøre, salat, suppe, tartar, spekefat og flere alternativer til en søt avslutning. God service og herlige lokaler, men det lugget litt på kjøkkenet.

Sted: Harbitzalléen 5, Skøyen.

Tid før maten kom: 10 minutter.

Pris lunsjretter: 130 – 215 kroner.

Besøkt: 12. oktober.