Her er vinnerne av NM Sunn fastfood 2021

Målet med konkurransen er å inspirere stedene til å satse sunnere slik at det

blir lettere for forbrukerne å velge riktig.

Mange forbrukere ønsker nettopp grønnere alternativer og det er viktig å møte det ønsket og behovet, noe som også gir et konkurransefortrinn.

Rettene som var påmeldt, sto på menyen i hele skolens sommerferie. De måtte inneholdt minst 100 g frukt eller grønnsaker og ellers være i tråd med et sunt kosthold og gjerne ha innslag av matvarer vi skal spise mer av, som fisk og grove kornprodukter.

- Det har vært spennende å være med i juryen, sier Aysha Grönberg, Seniorrådgiver i Forbrukerrådet i en pressemelding.

- Sunne og smakfulle alternativer, også når man er i farta, er noe mange ønsker seg. Det er også viktig fra et folkehelseperspektiv at det tilbys sunne måltider. Denne konkurransen gir de som jobber hardt for å sette sunn fastfood på menyene sine den oppmerksomheten og annerkjennelsen de fortjener.

Ut fra 9 semifinalister, som alle scoret høyt hos juryen, var det disse 3 som endte på pallen under selve kåringen i Oslo nylig.

Signaturbowl fra Healthy EATS i Bergen. Foto: OFG

3. plass: Healthy EATS i Bergen, SignaturBowl

- Dette er både spennende og kult. Retten kan kjøpes fra et nytt konsept vi

tidligere bare har sett nedover i Europa. Det er ingen betjening, retten kjøper du og får den ut fra «the wall», det vil si at maten befinner seg bak en luke i veggen.

Enkelt å forstå, lett å betale og et konsept vi har troen på for fremtiden.

– Healthy EATS signature bowl består av villris, grønnkål, bakt søtpotet, gule beter fra Hasle gård, epler, hakkede mandler, geitost, litt grillet kylling og en nydelig sennepsdressing. Et meget velsmakende måltid, mener juryen.

Vilde Regine Tellnes i Healty EATS er henrykt over premien, og kan fortelle at de til nå har hele ti utsalgsteder i Bergen, og kommer med den første i Oslo, ved Nasjonalteateret i november.

- Vi satser stort på det grønne og friske, sier hun.

Duo Taco fra Kaikanten Street Food i Stavern. Foto: OFG

2. plass: Kaikanten Street Food, Stavern, Duo Taco



De deltok med Duo Taco som består av Fabio el Taco og Pulpo Mania.

Retten består av to tacolefser hvorav en inneholder fritert og krydret scampi og serveres med pico de gallo, som er en salat fra det meksikanske kjøkken, frisk ananas og frisk strimlet salat. Den andre består av marinert og grillet blekksprut som også serveres med pico de gallo, fetaost, lime, toppet med reddik.

Her er konseptet gjennomført i en by der man kanskje forventer å få fisk og sjømat på menyen, men kanskje ikke 100 prosent gjennomført meksikansk? Retten består altså av to tacos: En med marinert og grillet blekksprut og en med fritert og krydret scampi, godt blandet med orientalske smaker.

- Denne retten er en fest for smaksløkene og salget er imponerende, sier redaktør Karine H. Henriksen i Bladet Convenience. Hun var også med i juryen.

Preben Gulliksen fra Kaikanten er stolt av denne fargerike bestselgeren og forteller at de har sølvvinnerretten på menyen hele året.

Superbowl fra Husly Kafé og Catering i Bø i Telemark. Foto: OFG

Vinner: Husly Kafé & Catering, Bø i Telemark, Superbowl

Dette sier juryen om vinneren:

En nydelig rett som selges som en bowl, med argentinske panerte villreker i tre ulike smaker. Den ene paneringen er med rødbeter. Videre består retten av masse salat, mangosalsa, bønnemix, avokado, crispy ruccula, chilimayo og godt med syltet rødløk.

- Det er en solid, fargerik og delikat rett med nydelige smaker og flott anrettet. En fargerik frisk rett med nydelige smakskombinasjoner, sier kokk Bård Greni som også var med i juryen.

Her får du nok til å bli god og mett uten å få dårlig samvittighet. - En rett man absolutt må tilbake for å spise igjen. Ikke rart denne er blitt en bestselger. Retten lever virkelig opp til navnet: Huslys Superbowl.

Iselin Jakobsen på Husly sier at hun er kjempeglad for denne hederen.

- Vi er så stolte og glade nå. Vi jobber hver dag for å fremme det fargerike og det sunne, både blant lokalbefolkningen og de som er innom på veien.