Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no

Det er enkelt og går raskt unna. Etter en uke med hektisk jobbing er det godt å slippe å stå for lenge over grytene. Det går likevel an å lage noe annet smakfullt enn taco selv om det er fredag. Vi har derfor funnet frem tre deilige retter som du kan hygge deg med, og som ikke tar all verdens med tid å lage.

Når helgen kommer og du endelig kan slappe av litt så kan du faktisk lage mat som smaker litt ekstra godt og som ikke er hverken komplisert eller tidkrevende.

Spekefat til fredagskosen

Spekematfat

Når du skal sette sammen et spekemat-fat kan du velge det du liker best, men vi

har satt sammen et forslag til deg så slipper du å tenke så mye selv. Legg til og trekk i fra til du får det fatet med spekemat som passer perfekt til deg og dine en fredagskveld.

Dette trenger du:

spicy spekepølser

spekeskinke

salami

fenalår

1 pk manchego ost

1 pk smøreost med gressløk

1 pk druer

1 honningmelon

flattbrød

rømme

2 fersken i båter

2 nektariner i båter

blandet salat

aioli

god olivenolje

1 glass oliven

Server gjerne med nybakt focaccia. Verdens beste focaccia oppskrift finner du her.

Slik gjør du:

Del melon i båter, spekepølse i skiver og osten i staver. Ta pålegget ut av pakkene og klem det lett sammen og legg alt fint på et fant.

Legg druene og flattbrødet på fatet.

Lag focaccia og skjær opp i ruter og legg i et dypt fat.

Ha olivenolje og rømme i egne skåler, gjerne en til hver.

Servér og kos dere.

Biff med råstekte poteter

Saken kan være ...biff med råstekte poteter.

Biff på en fredag slår aldri feil og servert med råstekte poteter og den sausen du liker best kommer du garantert til å få et smakelig måltid. Husk å la biffene hvile etter de er stekt og server dem gjerne ferdig skivet, det ser flott ut.

Dette trenger du:

4 x 150-200 g store biffer

flaksalt

nykvernet pepper

olje

smør

12 poteter

olivenolje eller annen valgfri olje

nykvernet pepper

Slik gjør du:

Legg biffene på kjøkkenbenken en liten stund før de skal i pannen. Om du har kjøpt hel filet så skjærer du fileten i fine biff-stykker. Sørg for at alle biff stykkene er ca. like tykke slik at de har samme steketid.

Sett stekeovnen på 225 grader.

Del potetene i båter på langs. Ha dem i en form eller i en langpanne og ha over

godt med salt og olje. Bland godt og sett formen i ovnen på 225 grader i rundt 20 minutter. Ser det ut til at de kan bli brent skrur du ned varmen.

Varm opp en stekepanne, bruk gjerne en stekepanne som tåler høy varme.

Ha over flaksalt og nykvernet pepper på begge sider av biffene.

Legg biffstykkene i stekepannen og la de ligge i ett minutt uten å røre dem. Hvis du vil ha biffen din rå snur du den og steker den 1 minutt på den andre siden også. Vil du ha en biff som er litt blodig steker du biffen to minutter på hver side. Bruker du grillpanne kan du få et flott stekemønster på biffene dine. En rosa biff trenger ca. 3 minutter på hver side.

Husk at steketidene vil variere ut fra hvor mye kjøtt du steker samtidig og hvor tykke biffskivene er. Pannen må være skikkelig varm før du har i biffstykkene. Du kan også brune dem lett i en panne og steke dem videre i en stekeovn om du synes det er enklere.

La biffene hvile i 2 minutter før servering. Skjær kjøttet i fine skiver og servér med stekte poteter og valgfri saus. Du kan også servere en salat til om du vil det.

Er du usikker på hvor lenge du bør steke biffene bør du ta en kikk her.

Fredagskylling

Kom i form, kylling!

Lite er enklere enn retter hvor alt går i samme form. Her er det bare å steke

kylling og legge alt av ingredienser i en form eller i en støpejernsgryte og gjøre noe annet mens du venter på at herligheten skal bli ferdig. Retten bruker ca. 30 minutter i stekeovnen og hele middagen bruker i underkant av en time fra kjøkkenbenken til spisebordet. Det passer fint på hektiske dager og på fredager.

Dette trenger du:

600 gram kyllingfilet

1 stk rødløk

2 stk paprika

1/2 stk grønn eller rød chili

3 fedd hvitløk

Olje

salt

pepper

1 boks cherrytomater

1/2 boks lett créme fraîche

1/2 ss maizena

1,5 dl kremfløte

1 neve revet hvitost

4 stk vårløk

granateple

ris

Slik gjør du:

Sett stekeovnen på 220 grader.

Del løk og paprika opp i strimler.

Finhakk hvitløk og grønn chili.

Surr grønnsakene et par minutter i en varm panne med litt olje. Ha alt over i en ildfast form eller i en støpejernsgryte.

Del kyllingfiletene opp i biter og krydre dem med salt og pepper.

Stek kyllingen på høy varme slik at de får en fin stekeskorpe.

Legg kyllingbitene i den ildfaste formen med grønnsakene og ha over salt og pepper.

Del tomatene i to og ha dem i forman.

Rør sammen créme fraîche og maizena i en skål, spe på med fløte. Hell fløteblandingen over kyllingen og grønnsakene i formen. Strø over en liten neve med revet hvitost.

Sett kyllingformen midt i ovnen og la stå i 20-25 minutter. Osten skal være gyllen og boble.

Kok opp ris og kutt vårløk i ringer.

Rens granateple ved å dele granateple i to og bank på yttersiden av frukten med baksiden av en spiseskje. Dette kan grise litt så det kan lønne seg å stå over vasken.

Når kylling-gryten har stått lenge nok tar du den ut av ovnen og lar den stå i rundt 10 minutter før du serverer den.

Dryss over vårløk og granateple, server gryten sammen med ris.

Vil du ha mer inspirasjon til deilige og enkle retter du kan lage på en fredag bør du ta en kikk på denne pizzaen og denne fantastiske hamburgeren.