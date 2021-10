Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



– Mange forbinder nok Vinterhaven med afternoon tea, vin og champagne. Vi som bartendere ønsker nå å øke fokuset på også cocktails, sier Andrzej Karteczka, head bartender på Hotel Bristol.

Nå ønsker de å gjøre baren til det over 100 år gamle Oslo-hotellet like classy som Bristol Bar. Sistnevnte åpner forøvrig opp som en ginbar med flere klassiske cocktails med og uten tvister utover høsten.

– På lik linje med vinkelnere, ønsker vi at også bartenderne her skal kunne dele av sin kunnskap om drinkene. Slik kan gjestene lage drinkene selv, og få en smak av Hotel Bristol hjemme også. Det er målet vårt.

BAK DRINKEN: Andrzej Karteczka ved Hotel Bristol. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Barsjefen synes det er gøy at flere nå nyter en drink til maten, ikke bare før eller etter måltidet.

– Garnityren på drinkene våre kommer også til å være spiselige, så fine dining kan man gjøre i en bar også, sier han.

– Cocktailen «Taste of the Freedom» ble laget i fjor, i forbindelse med en bartenderkonkurranse med akevitt på cocktailbaren Andre til Høyre i Oslo. Dessverre satte pandemien en stopper for konkurransen.

Det å lage drinker med akevitt festet seg imidlertid hos bartenderen.

– Jeg liker virkelig akevitt, og det er så norsk. Så tanken bak navnet på drinken er at nå kan man gå på bar igjen, samtidig som man kan gå ut i skogen og sanke bær og frukter fra hagen sin til drinken, sier Karteczka.

– Cocktailen er frisk med smak av urter. Det er ikke sommer lenger, men vi liker fremdeles ting som er litt fresht året rundt.

– Drambuie er en likør basert på whisky, og er en av mine favorittlikører. Den gjør drinken mer urtete, i tillegg til at man får en fin ettersmak i kombinasjon med de andre ingrediensene. Selv om drinken har både limejuice i seg og den japanske likøren Yuzu, som også er basert på sitrus, blir den ikke for syrlig takket være Drambuie, forklarer han.

– Legg fersk ingefær og bær i en shaker og mos. Bærene gir en fin, rosa farge til drinken. Hell i litt honning. Vil man ha drinken søtere, tilsetter man mer etter smak. Hell over akevitt, Drambuie, Yuzu og limejuice. Tilsett is helt opp til kanten på shakeren og rist godt. Dobbeltsil over et glass og pynt med en limetvist.

Oppskrift: Taste of the Freedom

DRINKEN: Taste of the Freedom, som servert på Hotel Bristol Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

4 cl akevitt

1 cl Drambuie

1 cl Yuzu

1 cl limejuice (2 cl kan erstatte Drambuie)

4 små biter fersk ingefær

4-5 blåbær

4-5 bringebær

Limetvist til garnityr