La Fable må du ikke gå glipp av

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



– Veldig fresht, kommenterer Long i det de entrer hovedstadens nyeste brasserie, La Fable, i Nedre Vollgate.

– Fargene er som rett fra Jotuns trendkatalog, melder Short om malingsfargene.

De rosa og rustrøde veggene lukter fortsatt et hint av nymalt maling når

Lunsjduoen besøker lokalene en uke etter åpningen.

De gamle lokalene til restauranten Christiania, vis-à-vis Stortinget, har fått en real face lift. Lokalene har beholdt de gamle, klassiske detaljene – som Arkitekturopprøret hadde satt pris på – men krydret med litt franske vibber og en unektelig skandinavisk atmosfære.

PÅ MENYEN: La Fables meny er delt i to, mellom lunsj og middag. Der finnes mang en typisk fransk rett. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Franske klassikere

Lunsjkameratene får plass ved et av de mange, hvite marmorbordene midt i resutaurantlokalet. Short har utsikt over Stortingsgata utenfor.

– Prima utsikt for people-watching.

Bak ham står det store vaser med ferske blomster på rekke og rad.

En åpenbart fransk servitør kommer med to hvite innbundne menyer. De er delt i to: en del for lunsj, og en del for middag. Begge deler består av et passende utvalg typisk franske retter. Blåskjell. Mont d'Or. Croque Monsieur. Og tartar.

– Det er blitt et godt antall gode, franske steder i hovedstaden, og noen ikke fullt så gode, så det blir spennende å se om La Fable kan måle seg med de andre erkefranske favorittene, sier Long.

Lunsjduoen bestiller umiddelbart et par østers til å begynne med, etterfulgt av hver sin lunsjrett. Og etter en engasjert anbefaling bestiller de også to franske juicer, laget av vindruer. Merket kjenner de igjen fra flere andre franskættede steder i byen.

FRANSK: Oeufs Benedict, posjerte egg med hollandaisesaus, brioche og kantareller. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Rykende fersk brød

På utsiden spankulerer uforholdsmessig mange i ferske Barbour-jakker. Det er åpenbart høst. På innsiden sitter flere grupper skreddersydde dresser, pluss de sedvanlige konsulenttypene i jeans og upassende joggesko. I hjørnet lengst ute sitter en gjeng unge kvinner med handleposer.

To østers kommer pent dandert på mørkt steingods, med sitron og vinaigrette.

– Deilig konsistens og en supergod vinaigrette, sier Long fornøyd.

De to hiver videre inn på den rykende varme surdeigsbaguetten, fra det franske bakeriet Mendel’s, som blir servert med gresskarsmør.

– Brødet er så ferskt at jeg nesten brenner meg på hendene når jeg bryter det, sier Long.

– Gresskaret gir en litt søt og pikant smak, legger Short til.

På huset

Det kommer en tallerken med gratinerte blåskjell på marmorbordet, og lunsjkameratene er raskt ute med å informere om at de ikke har bestilt retten. Den viser seg å være «på huset».

– Et lurt trekk å gjøre rett etter åpning for å sjarmere gjestene som har tatt turen. Og de var supergode, sier Long.

– Enig, selv om ikke blåskjell er det jeg er mest fysen på nå.

Den oppmerksomme servitøren kommer tilbake til bordet og spør ivrig om de er fornøyde med druejuicen. Begge bekrefter at den slo an, som et spennende alkoholfritt alternativ til standard mineralvann og eplemost.

Like etter kommer lunsjrettene.

Long har bestilt saumon grillé; grillet laks med blomkålcouscous, amadinepoteter og beurre blanc med dill på toppen.

– Laksen er nydelig, med rågode poteter. Og sausen smaker veldig godt, men den er nesten for fet, sier Long.

Short på sin side gikk for l'entrecôte mature. Langtidsmørnet grillet entrecôte med grillet hjertesalat, saus vierge, hjemmelagde pommes frites og bearnaise.

– Entrecoten er fin og rosa, og den smaker ypperlig. Deilig bearnaise, men friesene kunne vært enda bedre, sier Short og påpeker at de kunne vært litt saftigere på innsiden og litt krispere på utsiden.

I DETALJENE: Lokalet er smakfullt dekorert. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

God atmosfære

De to avslutter måltidet med hver sin kaffe. På lunsjmenyen står det to desserter listet opp. Long sier seg mett, men Short kan ikke la muligheten til å teste en creme brûlée gå fra seg. Den er laget på tonkabønner med vanilje fra Tahiti, og ble servert med en syrlig pisket krem på siden.

– Toppen er nesten glassaktig, som den burde være og knekker pent, sier Short.

La Fable imponerer med franske retter, god atmosfære og oppmerksom service.

– Hit skal jeg definitivt igjen, sier Long i det de går ut av døren.

– En sterk femmer for min del, og et flott tilskudd til sentrum, melder

lunsjkameraten.

La Fable - Terningkast: 5

PRIMA LOKASJON: La Fable ligger rett ved Stortinget. Både eksteriør og interiør er på stell. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

La Fable har åpnet i gamle Christianias restaurantlokaler, med franske klassikere til både lunsj og middag.

Sted: Nedre Vollgate 19, 0158 Oslo.

Tid før maten kom: 10 minutter.

Pris lunsjretter: 145 til 325 kroner.

Besøkt: 30. september.