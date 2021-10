3 varme drikker som passer perfekt nå

Denne artikkelen ble først publisert i HusGlede.no.







Disse tre drikkene inneholder alle alkohol, men om du vil ha de alkholfrie sløyfer du alkoholen så kan de serveres til alle.

Når kulda og vinteren melder sin ankomst er det godt å kjenne varmen som brer seg i kroppen innenifra og ut.

Med noe godt og varmende i glasset kan kulda bare kommer for du kunne ikke hatt det bedre.

Vodkagrogg

Vodkagrogg er en varm drikk med vodka og sitrusfrukter sammen med sukker og nellikspiker.

Dette skal varmes opp, og du kommer til å kjenne en nydelig duft bre seg i huset når du venter på at denne varmende og syrlige drikken skal bli klar. Den er varm, frisk og god. Helt perfekt.

Dette trenger du:

5 cl vodka, saften av ½ sitron, saften av ½ appelsin, 2 ts sukker, 1 stk nellikspiker

Slik gjør du :

Bland alle ingrediensene i en kjele og varm opp. Husk at blandingen skal ikke koke.

Hell blandingen over i et krus eller et glass som tåler høy temperatur.

Server drikken så fort den er klar og pynt gjerne med noen appelsin og sitron skiver. Du kan ha skivene direkte i drinken om du vil det.

Lekker whiskytoddy

Toddy er noe som alltid smaker godt, spesielt når temperaturene synker ned på

minussiden. En toddy holder deg varm når kulda kryper inn på hytta eller rundt bålet og denne toddien smaker friskt av sitron.

Denne er best å lage hvis du skal lage flere porsjoner enn én.

Dette trenger du:

6 cl Whisky, 6 cl vann, 1 ts sukker, revet skall av sitron, 1 nellikspiker, 1 knivspiss kanel, 1 sitron

Slik gjør du:

Varm opp whisky og vann med sukker, uten å la det koke.

Tilsett en bit sitronskall gjerne som en lang strimmel om du får til det, hvis ikke kan du tilsette flere små biter av skallet.

Ta kjelen av platen og tilsett kanel og nellik.

La toddyen få trekke i ca. 5 min.

Ta ut sitronskallet og nelliken rett før servering. Ha Toddyen i fine krus eller glass som tåler høye temperaturer.

Varmende kakao med det lille ekstra

Varm kakao slår aldri feil, men varm kakao med en klunk med whisky smaker enda bedre etter en lang dag. Her kan du velge om du vil tilsette brun rom, brandy eller whisky i kakaoen din. Du kommer uansett til å elske resultatet. Denne varme kakaodrikken er perfekt etter en lang dag i bakken eller en litt kald kveld sammen med noen gode venner.

Dette trenger du:

6 cl whisky

2 ts brunt sukker

Kakao

Lettpisket krem

Revet sjokolade

Kanel

Mørk sjokolade

Melk

Slik gjør du:

Kok opp kakao. Her kan du velge ferdig kakao hvor du tilsetter varmt vann eller du kan lage ekte kakao med skikkelig sjokolade.

Lager du kakao fra bunnen av har du melk i en kjele og tilsetter sjokoladebiter. Kok opp på svak varme til kakaoen er varm og sjokoladen har smeltet.

Ha 2 ts brunt sukker i et glass som tåler høy varme sammen med 6 cl whisky.

Rør rundt til sukkeret og whiskyen er blandet godt sammen.

Pisk kremen lett.

Hell kakao blandingen i glasset og ha på en god klatt med krem.

Pynt med hakket sjokolade og et dryss med kanel, server med en gang.

Nå gjenstår det bare å handle inn til hytteturen eller be naboen over på litt kveldskos.