– Brød er matretten som forener folk fra hele verden. Uansett hvilken religion man har, kultur man har røttene sine i, eller hvilket land man er født i: Brød er matretten alle kan samles rundt, sier Torunn Nordbø, daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn i en pressemelding.

Brød er en av verdens viktigste matvarer og alle land har ulike varianter av brød. I forbindelse med Verdens brøddag, som også er FNs matvaredag, deler fem bakere, som har slått seg ned i Norge, oppskrifter fra sine hjemland.

– Disse fem og tusenvis av andre flinke bakere over hele landet sørger for at vi får både gode norske brød og brød med utenlandsk inspirasjon til alle våre brødbehov gjennom dagen, forteller Nordbø.

Brødoppskrifter fra hele verden

Nordmenn spiser vanligvis grovbrød med pålegg. Fra før har vi lange tradisjoner med franske bagetter, italienske focaccia, danske rugbrød og svenske knekkebrød.

– La oss utvide repertoaret med eritreisk injera, australsk damperbread, japansk melkeloff, amerikansk cornbread og litauisk surdeigsbrød, utfordrer Nordbø.

Brød fra Afrika



Injera fra Eritrea Foto: brodogkorn.no





Afrika: Injera fra Eritrea

– Injera er gjæret og tradisjonelt laget med teff, eller jyttemel, og brukes mye til middag. I Norge erstattes ofte jyttemel med en blanding av bygg og hvete. I vår familie bruker vi byggmel og fint sammalt hvetemel, for mer fiber. Vi rister også melet i ovnen før bruk, for å få en smak som minner mer om injera bakt på jyttemel, forteller Tewelde Keleta fra Eritrea som jobber hos Mesterbakeren i Oslo.

Brød fra Australia

Damperbread fra Australia. Foto: brodogkorn.no





Oseania: Australsk damperbread

– Vi har ikke mange tradisjonelle brød i Australia, men damperbread har vært brukt helt fra de første europeerne kom til landet. På campingturer med skolen lærte vi om hvordan nybyggerne lagde mat på bål når de var ute i bushen, blant annet dette lettvinte brødet. Damperbread trenger ikke elting eller heving, har få ingredienser som lett pakkes i sekken og stekes på bål, enten i folie eller i jerngryte, forteller Talor Browne fra Australia som driver Talormade i Oslo.

Brød fra Japan

Shokupan - japansk melkeloff. Foto: brodogkorn.no





Asia: Japansk shokupan – melkeloff

– Shokupan lages på den japanske bakemetoden tangzhong. Tangzhong-baking går ut på å lage en jevning av mel og væske før resten av ingrediensene tilsettes. På denne måten absorberer deigen mer fuktighet, og bakverket blir saftigere. Japansk melkeloff er blitt populær mange steder i verden fordi den er så anvendelig. I Japan brukes den til alt mulig, gjerne til vanlige sandwicher, forteller Reverdy Pineda fra Filippinene som driver Bread N Butter i Oslo.

Brød fra Nord-Amerika

Pierre Xavier Chinniah med sin egen variant av det amerikanske maisbrødet bakt med surdeig. Foto: Brodogkorn.no





Amerika: Tradisjonelt cornbread

– Da de første europeerne kom til Amerika, ble det ennå ikke dyrket hvete egnet for brødbaking i stor skala, men det var fruktbare avlinger av råvarer som potet og mais. Dermed ble det utviklet lokale hybridoppskrifter basert på europeiske tradisjoner og tilgjengeligheten av amerikanske råvarer. Disse representerer en spennende Nord-Amerikansk historie. Dette tradisjonelle brødet brukes til for eksempel gryteretter, forteller Pierre Xavier Chinniah fra Canada som driver The Cupcake Pie Co i Oslo.

Brød fra Litauen

Aleksandr Stiopin fra Litauen med surdeigsbrød av spelt. Foto: Brodogkorn.no





Europa: Speltbrød med surdeig fra Litauen

– I Litauen har det tradisjonelt vært dyrket mest rug, og derfor er det typiske litauiske brødet et rugbrød. I dag er hvete blitt mer vanlig, men fremdeles står rugtradisjonen sterkt. Denne oppskriften er inspirert av tradisjonelle litauiske baketeknikker. Det er et skåldet speltbrød med 20 prosent rug, som bakes over to dager. Resultatet er et saftig og holdbart brød, forteller Aleksandr Stiopin fra Litauen som jobber hos Goman i Trondheim.