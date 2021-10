- For å være på den sikre siden overfor forbrukere med melkeallergi vil vi

informere om at det er en risiko for at de kan ha fått feil brød hvis de har kjøpt «Våre groveste Havrebrød skåret", skriver NorgesGruppen i en pressemelding.

«Våre groveste Havrebrød skåret» kjennes igjen på havredekor på skorpa. «Våre groveste Matpakkebrød skåret» er uten dekor.

Dagsferskt brød



Brødet er dagsferskt og gjelder kun «Våre groveste Havrebrød skåret» som er kjøpt i dag onsdag 13.10.2021 i KIWI, MENY, SPAR, Joker, Nærbutikken og Bunnpris i Innlandet fylke, samt nordre del av tidligere Akershus fylke ned til Jessheim.

Produktet er fjernet fra butikk.

Forbrukere som har kjøpt produktet og er allergiske mot melk kan kaste det eller levere det direkte i butikken der produktet er kjøpt for å få et nytt brød.

Noen brød av typen «Våre groveste skårede matpakkebrød» er pakket i feil pose. De er lagt i poser merket «Våre groveste skårede havrebrød» og på disse posene er ikke melkepulver deklarert.