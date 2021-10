Hanami: Noe godt, men lunsj-skuffelse

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Hanami har ligget på Tjuvholmen i rundt ti år, og regnes som en relativt eksklusiv

restaurant. Interiøret understreker det inntrykket. Også gjestene ser ut til å ha dyre vaner.

En servitør viser lunsjduoen til bordet og understreker, nærmest litt bryskt, at menyen finnes på hanami.no – og bare der. Long og Short ikler seg hvert sitt sett med lesebriller for å starte matfangsten.

Vanskelig meny

– Rikholdig meny, sier Short og ser faktisk litt forvirret ut. Izakaya style er japanske småretter som edamame, men også gratinert kongekrabbe til 449 kroner og to kamskjell fra Hitra til 289 kroner. Menyen består også av supper og Hanamis spesialiteter som ovnsstekt hummer til 645 kroner, pannestekt laks og helstekt gårdskylling. Fra robatagrill byr menyen blant annet på spareribs, hjort, Wagyu-stek og lammecarré. Flere valg av ceviche, salater, sushi og desserter har også fått plass på det digitale spisekartet.

– Hvor skal jeg begynne her? fortsetter Short, om mulig enda mer forvirret.

– Aner ikke, jeg trenger mer tid, sier Long og blir provosert da servitøren kommer for å ta bestillingen. Med et påklistret smil sier hun høflig at de trenger noe mer tid på mobilen for å plukke ut dagens lunsj.

– Alt vi har på menyen er ment å deles. Det er slik det er her, sier servitøren, uten å åpne opp for at Long og Short kanskje kunne tenke seg å bestille noen retter hver for seg.

– Og det er også slik at rettene ikke kommer samtidig. De blir servert i den rekkefølgen kjøkkenet lager dem, legger hun til.

INSTITUSJON: Hanami er blitt et landemerket på Tjuvholmen. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Bokstavelig talt mini

Long ender opp med å bestille edamamebønner til dem begge som en liten «appetizer», og en black cod til seg selv - selv om de ble anbefalt å dele rettene. På menyen står det ikke hva som serveres til retten, hvilket viser seg å være nettopp ingenting. Servitøren anbefaler en avocado- og limesalat som tilbehør, og Long bifaller.

– Da tar jeg to småretter til hovedrett, sier Short og bestiller en miniburger og tataki av okse til en samlet sum av 374 kroner.

Allerede etter seks minutter dukker en tallerken med åtte mini-tataki i frimerkestørrelse opp.

– Kjempegodt. Mye smak, nydelig kjøtt og den ingefær- og sjalottløkdressingen er helt prima, sier Short fornøyd.