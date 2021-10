Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



TRONDHEIM: Da Spontan åpnet dørene i et lite lokale i Dronningens Gate 26 sentralt i Trondheim i august 2017 var det helt klart vinen som sto i søkelyset. Vinkartet var godt komponert, og det inneholdt både naturviner og mer konvensjonelle produkter. I tillegg til vinen var det også mulig å kjøpe enkle matretter. Men i fjor endret man litt på konseptet; kvaliteten på maten løftet seg, og i tillegg til à la carte-menyen var det nå også mulig å bestille en fireretter. Og nylig har man supplert denne med en seksretter (800 kroner) med tilhørende vinpakke (750 kroner).

Kjøkkensjefen på Spontan heter Fredrik Engen, og restaurantsjef er Oskar Sköld. Ved vårt besøk der valgte vi å gå for både seksretteren og den tilhørende vinmenyen.

RESTAURANTGUIDEN Hver uke tester Arne Ronold en ny restaurant for Finansavisen (papir) og på nett - www.finansavisen.no

Anmeldelsene blir senere republisert på abcnyheter.no

Arne Ronold er skandinavias første Master of Wine, og var eneste Master of Wine i Norge fra 1993 til 2008.

Han er grunnlegger og redaktør av Vinforum og juryleder i restaurantkåringen The Nordic Prize.

Vi åpnet måltidet med et glass

Vi åpnet måltidet med et glass L’Esprit Blanc de Blancs 2014 fra Pierre Peters i Champagne, en syrlig, knusktørr og elegant chardonnaybasert champagne og en perfekt aperitiff.

Første rett i selve måltidet var grillede, tyske, hvite asparges servert med en røkt koljesaus med dillolje, råreker, en østersemulsjon, avrugakaviar – dandert med karse. Til denne fulgte en Muscadet de Sevre et Maine, La mer qu’on voit danser 2018 fra Domaine de la Fessardière, en lett syrlig og frisk loirevin som utgjorde en flott match til maten.

Så fulgte det som bør bli en klassiker hos Spontan: En bakt hasselbachpotet stekt i kyllingfett, servert med en mousseline basert på en særdeles syrlig og upasteurisert rømme fra en lokal gård i området, sikrogn og gressløk. Denne fikk følge av en hvitvin fra Rias Baixas i Galicia i Nordvest-Spania, Dandelion Albariño 2019 fra Alberto Nanclares Ocio, en frisk og glyserolpreget tørr hvitvin med en syrlighet som fint matchet syrligheten fra den gode rømmen.

SPONTAN: Mat og vin i Trondheim. Foto: Marius Rua

Neste rett var en annen højdare i måltidet:



En stor, grillet sjøkreps servert med en saus basert på fermentert kantarell og brunet smør samt en emulsjon av söl, dandert med fritert bokhvete. Til denne ble det servert en amerikansk chardonnay, Submarine Canyon Chardonnay 2018 fra produsenten Joyce Vineyards i Monterey. En frisk chardonnay med fin syre, avdempet eikepreg og et lett søtlig fruktpreg som passet fint til sødmen i sjøkrepsen.

Fjerde rett var bakt og grillet sellerirot servert med en majones laget på fritert gjær, en sellerikrem med svart hvitløk og brunet smør, syltede hyllebær, sprøtt kyllingskinn og en saus basert på hasselnøttsmør og pepperrotolje, det hele dandert med karse. Dette var en litt mer rotete komposisjon, med vel mange smakselementer, men ikke noen ueffen rett. Den fikk følge av en Grüner Veltliner Kamptal Terrassen 2019 fra den økologiske produsenten Willi Bründlmayer, også dette en god match.

Hovedretten i måltidet var tørrmodnet entrecôte servert med grillede grønne asparges, en majones av estragon og vårløk, syltet shitakesopp og en saus basert på kyllingkraft og brunet smør smakt til med sitrus. Til denne ble det servert en beaujolaisvin, en Brouilly 2019 fra Jean-Claude Lapalou. Kjøttet og retten var isolert sett velsmakende, og det samme var vinen, men kombinasjonen var ikke god. Grønne asparges inneholder både asparginsyre og oksalsyre, og disse fungerer dårlig med rødvin. Men det var den eneste retten i måltidet der vinmatchen ikke fungerte.

Desserten som fulgte var en melkeis basert på samme rømme som i potetretten, samt plommekjerner, og denne ble servert med en plommekompott basert på victoriaplommer. Retten fikk følge av Iseple fra Alde Sideri i Hardanger, et ekstremt produkt med 10 % alkohol, 25 g/l syre og 180 g/l restsukker, men den fungerte godt til desserten.

Med unntak av hovedretten var dette en oppvisning i comfort food i beste bistroklasse. Det eneste jeg ville endret på var altså komposisjonen av hovedretten, og så ville jeg valgt på servere sellerirotretten før sjøkrepsen, for å få bedre flyt i måltidet.

Vinkartet på Spontan er en fornøyelse å lese



Det inneholder 41 musserende viner, hvorav 36 er fra Champagne. Videre er det 108 hvitviner, hvorav 67 er franske, 11 tyske, 10 amerikanske og 9 sørafrikanske. I tillegg er det 157 rødviner, hvorav 91 er franske, 41 italienske og 17 amerikanske. Sammensetningen av vinkartet må sies å være eksemplarisk, og det samme må sies om vinprisene. De fleste av vinene selges til noe over to ganger polpris, og jeg fant kun to viner som snek seg over tregangeren. Og så er det for eksempel mulig å kjøpe Château Margaux 2008 til 4.500 kroner, mens markedsprisen for denne vinen i andre land i snitt ligger på 4.800 kroner.

Maten på Spontan Vinbar er ikke langt under det Le Bistro leverer, men Spontan leverer bedre på vin enn det Le Bistro gjør – uten at Le Bistro leverer dårlig.