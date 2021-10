Debatten om hvilken julebrussmak som er best har splittet landsdeler, venner, naboer og kollegaer, og fortsetter nå også innen saft.

Lerum lar forbrukerne engasjere seg, og begge fargene av saft med julebrussmak lanseres ved at du kan stemme på hvilken smak som vinner julebrusvalget 2021.

– Det er alltid spennende for oss i Lerum å lansere nye smaker med ZERoh!, men denne gangen ligger det en ekstra spenning knyttet til hvilken av de to som blir tatt best i mot. Uansett blir det nå blir det nå i alle fall både Rød og Brun julebrussaft i butikkene, sier markedssjef Ronny Solvik i en pressemelding.

Sikker på å treffe julebrusfolket

Det er ingen tvil om at julebrus er en viktig tradisjon for mange nordmenn, og i kjølvannet av denne tradisjonen har nordmenn i økende grad diskutert om rød eller brun brus er den beste. Rød julebrus har tradisjonelt stått sterkt vest i Norge, mens brun julebrus synes å ha vært mest populært på østlandet og nordover.

Det er heller ingen tvil om at nordmenn liker den friske smaken av et glass med sukkerfri saft. Dermed vil de nye saftene med julebrussmak treffe midt i blinken for nordmenn. Også de som er mest glad i kullsyreholdig drikke vil bli fornøyd med denne saften, sier Solvik som forteller at både den Røde og Brune smaken er testet ut med kullsyrevann.

Julebrusvalg 2021

– For Lerum har rød julebrus alltid vært favoritten, men når vi nå skal selge ZERoh! med julebrussmak fremsto det ganske åpenbart at vi likevel måtte gå for både Rød og Brun. Vi har lange tradisjoner for saft i alle regnbuens farger, og det sier seg selv at vi ikke kunne begrense oss selv bare fordi det er et juleprodukt.

Lerum vil i sin lansering legge vekt på at dette tross alt dreier seg om at folk må ta et julebrussmakvalg, og har latt seg inspirere av opptil flere andre valg de siste årene. Både det amerikanske, og det norske valget har engasjert. Solvik håper det fortsatt er litt engasjement igjen hos nordmenn på slutten av året.

– Jeg skal innrømme at jeg er forutinntatt her, og føler meg sikker på at ZERoh! med smak av rød julebrus blir min personlige favoritt og at min stemme går til den. Når det er sagt har jeg hørt fra interne kilder som også normalt drikker rød julebrus, at den brune smaken er minst like god. Det er derfor jeg er ekstremt spent på årets valgresultater, sier markedssjefen som understreker at valget selvfølgelig vil være hemmelig internt i Lerum.

Markedssjefen er veldig spent på hvilken av de to smakene som kommer til å bli mest populær hos folket, og ønsker å komme så tett opp til fasiten som mulig.

– I år spør vi fans i sosiale medier hvilke julebrussaft de liker best, og inn mot jul vil vi presentere både nasjonale og lokale tall. Vi er klare over at dette er en polariserende debatt, men jeg håper at vi likevel klarer å la dette foregå uten ufinheter om motstanderne, sier Solvik.