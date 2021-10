Norsk studie: 9 av 10 synes det er enkelt å være vegetarianer

Cathrine Birkeland har lang erfaring med barnevennlig plantebasert mat. Etter 18 år som småbarnsmor og 10 år som plantebasert mor har hun gjort seg mange erfaringer rundt det å ha barn som spiser vegetarkost. Hun har også selv vært ansatt i barnehage og vant til å samarbeide med foreldre rundt livsstil og allergier.

I boken deler hun sine beste tips og mange barnevennlige oppskrifter – grundig testet på målgruppen over mange år.

– Alt handler om vaner, sier hun. Når barna får bli introdusert for mest mulig plantebasert mat fra tidlig alder, rynker de sjelden på nesa over verken bønner eller avokado senere. Dessuten er det enkelt å lage barnas favorittretter i plantebasert versjon i dag når man får tak i så mange gode produkter, forteller hun i en pressemelding fra forlaget.

Barn og vegetarkost

Ifølge Helsedirektoratet er et godt sammensatt plantebasert kosthold trygt for alle – også de minste. Kanskje er det litt mer å tenke på når man skal imøtekomme næringsbehovene til alle i familien?

– Ja, det er det nok, sier Nina Cathrine Johansen, som har jobbet med ernæringsrådgivning av vegetarianere og veganere i mange år.

Hun har sammen med Lars Thore Fadnes (lege og professor) skrevet helse- og ernæringsdelen i boken.

– Dette gjelder jo i grunnen alle kostholdsvarianter. Barn er i rask vekst og har behov for mer næringstett kost enn oss voksne, utdyper hun

– Spesielt vanskelig er det dog ikke – man lærer seg fort hva som er viktig å ha fokus på. Ekstra lettvint er det om man har noen sunne, barnevennlige oppskrifter å ty til.

- Enkelt, mener 9 av 10 vegetarianere

Generelt oppleves ikke et vegansk eller vegetarisk kosthold spesielt vanskelig å gjennomføre, ifølge en studie som nylig ble utført av forskere ved OsloMet . Undersøkelsen ønsket å se på hvorvidt vegetarianere opplever sosiale utfordringer som følge av sitt kosthold. 808 personer deltok i undersøkelsen. I denne undersøkelsen svarte kun fem prosent at de opplever det som vanskelig å ha et kosthold uten kjøtt og andre animalske matvarer.

Det er flere underkategorier av vegetarianere kategorisert etter hvilke matvarer som inkluderes i kostholdet. Felles for alle vegetarianere er at de har et annerledes kosthold enn majoriteten av befolkningen, og sier som kjent nei til animalske matvarer som kjøtt og fisk, eventuelt også meieriprodukter og egg. Veganere spiser utelukkende plantemat og unngår alle typer animalske produkter.

Studien viste at hele 89 prosent opplevde at det å ha et vegetarisk spisemønster er enkelt og uproblematisk. De aller fleste hadde få bekymringer og utfordringer – både med tanke på praktisk gjennomføring og helsemessige effekter.

Oppskrift: Plantebaserte spinat-pannekaker

Plantebaserte spinat-pannekaker Foto: Grønt forlag





Disse pannekakene faller i smak hos de aller fleste barn, kanskje spesielt på grunn av den lekre grønne fargen som gjør dem ekstra innbydende for de som liker mat med knæsje farger. Her får barnet samtidig i seg gode råvarer og godt med energi.

Ingredienser (6 små pannekaker)

3 dl plantebasert melk

100 gram frisk spinat

1 ts bakepulver

1 ts vaniljeekstrakt (kan sløyfes)

150 gram fint sammalt hvetemel

Friske bær og lønnesirup til servering.

Fremgangsmåte

Ha melk, spinat, bakepulver og vanilje (og evt. sukker) i en blender, og kjør til en glatt røre.

Ha i melet og visp for hånd til blandingen er klumpfri.

La røren svelle i 10 minutter.

Dersom du vil ha søtere pannekaker, kan du mose inn en moden banan i røren, eller tilsette 2-3 spiseskjeer lønnesirup eller sukker

Varm litt olje i en stekepanne og stek små pannekaker.

Server dem med friske bær eller frukt og lønnesirup eller annet ønsket

tilbehør. Pannekakene er også gode som base til salt pålegg. ( – hentet fra boken Fra liten til stor – alt om plantebasert ernæring (2021). Kommer hos bokhandlere i desember 2021, men kan allerede nå kjøpes på forlagets nettsider, https://grøntforlag.no. Boken finnes også i e-bok versjon.)