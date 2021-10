Snarkjøp: Enkelt og morsomt å jobbe med matsvinn!

- Det skal være enkelt, morsomt og spennende for våre kunder, men også for

ansatte i butikkene, sier de i en pressemelding.

Snarkjøpgruppen har valgt Mat-Norge sin løsning for matsvinn. Denne løsningen er bygget som ett konsept for salg av forundringsposer med mat, hvor det er ingen reservasjon, slik at kunden bare kan komme innom eller dra med seg ett par når de er ute og handler. Posene har en verdi av 250-300 kroner med kort holdbarhetsdato, som blir solgt til kun 99 kroner.

Følger på nett - ikke app

Mat-Norge sin dynamisk nettside for Forundringsposer Foto: Mat-Norge

Med denne løsningen kan kunden enkelt følge med hvor mange «forundringsposer» som er tilgjengelig til enhver tid, via butikken sin Facebook- eller hjemmeside.

Her slipper kunden å måtte laste ned app, eller gjøre noe form for reservasjon og betaling på forhånd. Dette er uten tvil den enkleste løsningen på markedet, i tillegg spennende og morsomt for kunden.

Enkelt blir det også for butikken. Tradisjonelt bruker ansatte mye tid i butikken med å prise ned varer, markedsføre tilbud på enkeltvarer, og i tillegg mange arbeidstimer blir brukt til å legge inn og fjerne tilbudene manuelt fra kasser, apper og andre systemer.

FN's bærekraftmål



Mat-Norge sin løsning automatiserer alt. Det vil si Forundringsposen skannes gjennom kassen og oppdaterer løpende antall tilgjengelige forundringsposer på butikken sin Facebook eller hjemmeside.

Denne mat-svinn-løsningen vil bli å finne i de høyteknologiske «Snarkjøp 24» butikkene, men vil også bli tilgjengelig for de tradisjonelle Snarkjøp butikkene.

Mat-Norge er stolt over at Snarkjøp Gruppen har valgt vår løsning, ekstra hyggelig at de deler vår interesse og visjon om teknologisk utvikling, ikke minst at teknologien skal være enkelt for både kunder og ansatte i butikken. I tillegg er miljø, og derav FN ́s bærekraftsmål en av våre viktigste drivere når det gjelder vårt utviklingsarbeid.