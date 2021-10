Den ultimate matpakkeguiden

En undersøkelse i regi av opplysningskontorene i landbruket før sommerferien viste at de fleste matpakker fortsatt lages av mor og tar opptil ti minutter å lage.

- Undersøkelsen viser at matpakkesmørerne er mest opptatt av smak og sunnhet og at det skal være nok mat i matboksen. De er mindre opptatt av at matpakken skal være innbydende, delikat eller «fancy», sier Opplysningskontoret for Meieriprodukter i en pressemelding.

Undersøkelsen viste også at 39 prosent følte på altfor mye press og mas rundt det å lage spennende matpakker.

Husk at det viktigste med en matpakke er at den blir spist! Senk skuldrene, og dropp forventninger om en stilig og trendy matpakke.

Opplysningskontoret for Meieriprodukter har laget disse praktiske tipsene til sunne og mettende matpakker som barnet ditt spiser opp.

Praktiske tips til matpakke



Lag matpakker som kan spises raskt! Slik kan du sørge for at barna får i seg nok næring, og dessuten reduserer du matsvinn fra halvspiste matpakker. Du trenger ikke lage noe festmåltid, vanlig matpakke med brødskiver, litt frukt og melk er helt perfekt.

Planlegg matpakkene og gjør det enkelt ved å ha et lite av lager bakverk i fryseren. Grove pizzasnurrer, grove muffins med cottage cheese, grove rundstykker eller annet.

Har du litt ekstra tid på morgenen kan du lage litt «ferskvare», for eksempel grove vafler, grove pannekaker, wraps eller omelettmuffins.

Lag restemat-matpakker. Enkelt, godt og et bidrag til å redusere matsvinnet.

Når du har dårlig tid: Velg favorittpålegget og varier tilbehøret. Legg på litt purre, rødbeter, agurk eller annet så blir det litt variasjon i smakene.

Frossen yoghurt kan fungere som et kjøleelement for resten av matpakken. Legg barnas yoghurt i fryseren kvelden i forveien, putt den i en liten pose eller legg litt papir rundt for å fjerne den lille kondensen som dannes når den tiner. Slik holder du både yoghurten og annen niste kald.

Lag matpakke sammen med barna! Prøv å få med barna på å lage sine egne matpakker. Det fører ofte til at de spiser mer av matpakken, og det gjør dem også bedre rustet til å lage mat senere i livet.

Slik blir matpakken sunn

Velg grovt brød og fullkornsprodukter. Disse inneholder godt med fiber som bidrar til å holde blodsukkernivået mest mulig stabilt, noe som er bra for både konsentrasjon og læring.

Yoghurt er ypperlig lunsjmat til barn, og utvalget av yoghurt uten eller med lite tilsatt sukker har aldri vært større enn det er i dag. Barn i vekst har et høyt behov for næringsstoffer, og yoghurt i matpakken bidrar med blant annet kalsium, jod, B-vitaminer og proteiner av god kvalitet.

Bruk varierte påleggssorter: Mager ost, magert kjøttpålegg, egg og fiskepålegg. Dette er gode proteinkilder som hjelper til med å holde metthetsfølelsen lenger.

Legg ved oppskåret frukt og grønt, og bruk rikelig med bær, frukt og grønnsaker i matpakken.

Litt usaltede nøtter og avokado er smart. De inneholder det sunne, umettede fettet, samt flere vitaminer og mineraler.

Husk sunn drikke! Melk, sammen med en sunn matpakke, kan gi barn og unge et verdifullt tilskudd av energi i tillegg til en rekke næringsstoffer i løpet av skoledagen.