Gratulerer med kaffedagen

Dette er en hilsen fra Norsk kaffeinformasjon på den internasjonale kaffedagen 2021:

Kaffe er vår sosiale drikk, det er kultur, det er godt og det er sunt. Uten kaffe stopper Norge.

– Skal vi ta en kaffe?

Det er ikke nødvendigvis kaffen vi tenker på, men anledningen til å ta en prat, sette oss ned og ha det hyggelig noen minutter. Kanskje løse et problem, kanskje planlegge noe morsomt, eller kanskje rett og slett bare skravle litt.

Kaffe i Norge 84% av nordmenn over 18 år drikker kaffe. Kaffedrikkere i Norge drikker i snitt mellom 4 og 5 kopper daglig. Dette tilsvarer omtrent 13 millioner kopper kaffe per dag. 44% av konsumet drikkes hjemme, mens 26% nytes på jobb. 7 av 10 drikker kaffen svart. Morgenkaffen er viktigst. Kaffe nytes i størst grad til frokost hjemme eller på jobb om morgenen. Forbruket er høyest i aldersgruppen 45-59 år og i Nord Norge. Kaffe er en naturlig del i sosiale lag, og drikkes når man skal slappe av eller hygge seg. Kaffetrakter er den viktigste kilden til kaffekonsumet for nordmenn, og traktekaffe er fortsatt den kaffen som har høyest preferanse i befolkningen. 75% mener at kaffe har en positiv eller nøytral effekt på helsetilstanden.

Kaffe er vår nasjonaldrikk. Kaffe er en naturlig drikk å servere gjester, det er kaffe vi trenger når vi kommer slitne ut fra forelesning og det er kaffe vi drikker til brødskivene våre.

Vi drikker kaffe hele dagen. 7 av 10 nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag, og hele 84 prosent minst en gang i uken. Det er mye og fører oss helt i verdenstoppen når det gjelder kaffekonsum.

Hva kommer det av? Hvorfor er vi så glade i kaffe her til lands?

Erstattet alkoholen



To forhold er viktige nå vi skal forklare nordmenns sterke forhold til kaffe. Det første er historisk. En gang i tiden var drukkenskap et stort problem, ikke bare i Norge, men i mange land. Når folk møttes, skulle det drikkes. Folk drakk for mye og alkoholen ble et samfunnsproblem.

I 1842 vedtok Stortinget en lov som forbød fri fremstilling av skjenking av brennevin. I kjølvannet av den nye alkoholpolitikken ble kaffen et godt alternativ. Kirken omfavnet den sorte drikk og gjorde kirkekaffen etter gudstjenesten til et høydepunkt for mange. I takt med økt tilgang fulgte resten av befolkningen med, og kaffe ble en folkelig og sosial drikk.

Et annet forhold handler om råvaren. Den kaffen vi drikker her til lands er stort sett av veldig god kvalitet, den er forsiktig brent og vi drikker den svart uten tilsetninger.

Ikke alle vet at nærmere 80 prosent av all kaffen vi nyter brennes i Norge. Antall kaffebrennerier har vokst til rundt 80, og de er spredd over hele landet. Brenneriene holder høyt nivå og skal ha mye av æren for kaffens sterke posisjon hos oss. De har vært flinke til å samarbeide om felles standarder og å formidle god kaffeinformasjon til befolkningen.

4-5 kopper om dagen

EKSTREMVÆR: Tørke og frost i Brasil har ført til kraftig prisvekst på kaffe.

Gjennom Norsk Kaffeinformasjon og European Coffee Brewing Centre har de også gjort et betydelig arbeid for kaffe i internasjonal sammenheng.

Konsumet ligger i snitt mellom 4 til 5 kopper per dag blant kaffedrikkere. Det hadde nok ikke vært så høyt om kaffen var besk, bitter og av dårlig kvalitet. God og fersk kaffe som er riktig dosert og brygget på rent utstyr bidrar til å opprettholde det høye forbruket. Kaffe er for øvrig verdens største råvare etter olje, og sysselsetter 125 millioner mennesker på verdensbasis.

Fredag 1. oktober gratulerer vi kaffeglade mennesker med dagen og oppfordrer alle til å rense kaffetrakteren og unne seg litt ekstra god kaffe.



Livet er rett og slett for kort til å drikke dårlig kaffe!