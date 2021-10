-I løpet av høsten er det mange som spiser flere fårikålmiddager. Hvorfor ikke variere smakene og prøve en asiatisk fårikålrett med sprekere smaker slik som ingefær, chili og koriander? Kanskje du får en ny favorittrett, sier Anette Fjelleng Hansen, matfaglig rådgiver i MatPrat i en pressemelding.

Retten er enkel å lage og alt får plass i en gryte, som skal stå å putre i 2-3 timer.

-Mange tenker at vi ikke kan tulle med de tradisjonelle fårikåloppskriftene, men vi har lekt oss frem til en sprekere oppskrift. Det er ikke noe tvil om at fårikål spises oftere av den voksne befolkningen, men kanskje faller den asiatiske varianten mer i smak hos de ungdommen i huset, forteller Fjelleng Hansen.

Oppskrift: Spicy fårikål:

Ingredienser:

Spicy fårikål

4 porsjoner

1,5 kg fårikålkjøtt

1,5 kg hodekål

2 stk. rød chili

3 ts salt

2 ss hel pepper

3 ss hvetemel

2 båter hvitløk

3 ss frisk ingefær

2 stk. stjerneanis

3 dl vann

2dl soyasaus

0,5 potte frisk koriander til servering

Slik gjør du:

Del hodekål i to, deretter i grove biter.

Del chili i to på langs, skrap ut frøene med en liten skje og kutt chilien i mindre biter.

Finn frem en stor gryte og legg et lag fårikålkjøtt i bunnen av gryta. Legg kjøttet med fettsiden ned.

Dryss på litt salt, hel pepper, hvetemel og chili. Legg deretter et lag med kål i gryta.

Gjenta med nytt lag kjøtt, kål og krydder, helt til alt ligger i gryta.

Rens hvitløk og ingefær, og riv dem på et lite rivjern over gryta.

Ha i stjerneanis, og hell på vann og soyasaus.

Sett gryta på kokeplaten og kok opp.

Når det koker, skru ned temperaturen og legg på lokk. Nå skal fårikålen trekke i to timer, eller til kjøttet er mørt.

Server i dype skåler med et dryss koriander på toppen. Kokt ris eller nudler smaker også godt til.

Visste du at …Du kan gjerne bruke fårikålkjøtt av får i stedet for lam, men husk at fårekjøttet trenger lenger tilberedningstid. Kok eventuelt fårekjøttet 1 time på forhånd.