Slik lager du et perfekt høstmåltid av elg

Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no

Stek av elg smaker deilig av det beste naturen har å by på. Elgen som har spasert i skog og mark og som kun har spist det den finner i naturen gir elgsteken en helt unik smak.

Elgstek serveres med viltsaus og sesongens grønnsaker. En middag med elgstek er ikke vanskelig å få til og passer perfekt hvis du skal ha gjester en søndag. Elgstek får du tak i på butikken eller gjennom en jeger hvis du er så heldig å kjenne en.

Kulturarv

Hvert år felles det mellom 30 og 40.000 elg i Norge og elgjakt er faktisk en del av vår norske kulturarv. Elgjakten i Norge er sterkt regulert og den norske elgstammen er 30 ganger større i dag enn den var for 50-60 år siden.

I Norge kan det jaktes på elg i perioden fra 23. september til 23. desember med noen unntak som Kautokeino og Karasjok.

Elgsteik

Slik lager du fantastisk elgstek

Det kan kanskje virke litt skremmende å sette i gang med en elgstek, men det er ikke så vanskelig som du kanskje frykter. Når du skal lage elgstek må du sørge for å ikke steke kjøttet for hardt. Da vil kjernetemperaturen bli for høy og kjøttet vil bli trått og tørt. Det beste du kan gjøre med elgkjøttet er å steke det på lavere varme og la det ta sin tid.

Dette trenger du til fire personer:

1,5 kg elgstek

2 ts salt

1 ts pepper

2 ss smør eller margarin

6 knuste einebær

1 ts tørket oregano

1 løk

1 skive sellerirot

1 gulrot

5 dl vann

Dette trenger du til viltsausen:

2 ss smør

2 ss hvetemel

ca. 5 dl kraft fra steken

4 skiver brunost

0,5 dl kremfløte

0,5 ts salt

0,5 ts pepper

Tilbehør til elgsteken:

tyttebærsyltetøy

poteter

rosenkål

Slik gjør du:

Har du kjøpt fryst stek må du huske å legge den til tining i kjøleskapet et par døgn før du skal tilberede middagen. Tørk steken med kjøkkenpapir og gni den inn med salt og pepper.

Smelt smør eller margarin i en stekepanne og brun steken fint rundt på alle sider i en stekepanne.

Del løk, selleri og gulrot i biter og legg det i en stor ildfast form. Legg steken over grønnsakene og ha på krydder. Stikk et steketermometer inn i den tykkeste delen av steken. Hell litt vann i formen.

Sett formen inn i ovnen på 125 °C og stek til termometeret viser 65 °C. Da er steken rosa og medium stekt. Ønsker du den gjennomstekt må den stå til steketermometeret viser 70 °C. La steken hvile minst et kvarter før den skjæres i skiver.

Sil kraften. Ta vare på grønnsakene. Lag saus ved å brune smør og mel i en gryte, spe med kraft og smak til med fløte, brunost og krydder. La sausen koke 5 minutter før servering.

Server elgsteken rykende varm med grønnsaker fra formen, blomkål, nykokte poteter, viltasaus og nyrørte tyttebær. Dette blir som et festmåltid som både du og dine kommer til å elske.