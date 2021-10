Søndag 26. september gikk Scandic Nidelven-kokken Emil Lundemo Bakken til topps i kokkekonkurransen Jeune Chef Rôtisseurs. Konkurransen er i regi av Chaîne des Rôtisseurs og regnes som et verdensmesterskap for kokker under 27 år.

Konkurransen ble gjennomført på den berømte kokkeskolen Le Gordon Bleu i

Paris, og Lundemo Bakken ble historisk da han som første nordmann gikk helt til topps. Siden fjorårets utgave av Jeune Chef Rôtisseurs ble avlyst grunnet pandemi, ble 2020 og 2021-versjonen av konkurransen slått sammen.

Lundemo Bakken vant 2020-utgaven i samarbeid med sin mentor og trener Martin Flak Trana fra Scandic Nidelven. Han vant også pris for "beste kjøkken" i konkurranse med 22 andre nasjoner.

Pengepremie og Paris-studier

- Dette var en stor opplevelse. Det føles fantastisk å få en slik anerkjennelse etter å ha lagt ned utallige timer trening for å bli bedre i faget mitt, og nå blir motivasjonen om mulig enda sterkere, sier Lundemo Bakken i en pressemelding.

Han trekker frem teamet med sponsorer, arbeidsgiver og hjelpere som en viktig grunn til suksessen.

I tillegg til en betydelig pengepremie, får vinneren mulighet til å reise ned til kokkeskolen Le Gordon Bleu i Paris i seks uker for å fordype seg i et ønsket fagfelt.

- Det Emil har fått til er utrolig imponerende. Det viser at han er et stort talent, og at det er utviklende å jobbe som kokk i Scandic. Jeg håper slike prestasjoner bidrar til at flere unge får øynene opp for kokkefaget, og at rekrutteringen til bransjen vil ta seg opp, sier direktør for mat og drikke i Scandic Norge, Morten Malting i pressemeldingen.

Norge i verdenstoppen

Den norske avdelingen av Chaîne des Rôtisseurs gleder seg også over prestasjonene til Lundemo Bakken og hans norske kollega Sindre Hjelmseth, som vant 2021-versjonen av den samme konkurransen.

- Chaîne des Rôtisseurs Norge er utrolig stolte av disse unge og flotte representantene for kokkefaget, som begge har vist at Norge er i verdenstoppen innen faget internasjonalt. Vi har stor tro på at vi kommer til å se mye mer av disse to flotte yrkesutøverne i fremtiden også, både i videre konkurranser og i kokkekarrieren sin», skriver de i en pressemelding.

Konkurransen varte i tre intense timer, og det var følgende meny som sendte Emil Lundemo Bakken til topps:

Forrett: Terte fylt med sellerikrem, stekt kamskjell, kaviar, selleripudding med en smørsaus på kamskjell og snegle, artisjokkhjerte og pannestekt skorpionfisk.

Hovedrett: Fransk and med gnocchi, karamellisert sellerikrem, beter og gulrøtter, rød ris-risotto og andesaus med sitron og gressløk.

Dessert: Plommesorbet, vannbakels med sjokoladekrem, variasjon på sjokolade og eple.