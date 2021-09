- Hvert år feirer vi Den norske Epledagen siste tirsdag i september, og i år faller denne dagen på tirsdag 28. september. En ekstra grunn til feiring i år er at sesongen vil gi oss nærmere en rekordavling, hele 10 000 tonn. Det blir mange norske epler til hver av oss. Det er bra, sier matfaglig ansvarlig i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG), Toril Gulbrandsen i en pressemelding.

- Epler troner nemlig øverst på listen over de norske fruktene og er den største frukten vi har. Saftige, sprø og med både syrlighet og sødme er eplet fantastisk fristende, og en av de fruktene vi spiser aller mest av. Og sesongen for norske epler varer langt utover høsten, sier hun.

Eple som snacks og mellommåltid

Epler har et høyt innhold av kostfiber som gir god metthetsfølelse, og i tillegg passer det fint som et lite mellommåltid fordi det inneholder få kalorier, og er lett å spise på farten. Eple renser tennene og gir deg frisk pust. Helsegevinstene blir stadig dokumentert og det er ikke rart at det heter «An apple a day keeps the doctor away”. Og ikke minst; eple er den beste snacksen og det perfekte mellommåltidet. Kutter du opp eplene til barna dine, spiser de dobbelt så mye. Epledeler får du kjøpt ved de norske eplene i butikken.

Høstgryte med eple og purre

Bruk epler i maten

Epler kan brukes til mer enn snacks og mellommåltider. Epler hører med i karriretter, og passer godt i salater og gryteretter. Eplemos er godt både på brødskiva og sammen med en god ost. Stekte eller bakte epler med nøtter og rosiner er en dessertfavoritt, for ikke å glemme eplepai, eplegrøt, eplemos og eplekake. Eplet er også en selvfølge i fruktsalater.

Prøv epler i gryteretter, denne nydelige høstgryten med eple og purre anbefaler vi.

Lyst på noe søtt med epler og lage en vri på epleterten? Lag en liten eplegalette til hver. Enkelt å lage og lett å imponere med.

GALETTE: Epleterter som lages på denne måten, kalles galette. Fristende og godt.

Fun Facts om epler:

Straff for å gå på epleslang

I eldre Frostatingsloven (1100-1200) var det egen lov om epleslang. Det het at straffen for å stjele annen manns eple, var å erstatte verdien og i tillegg betale bøter.

En eplenikkers er en nikkers som er veldig vid ved knærne og derfor egnet til å stappe epler i på epleslang.

Epler har sin opprinnelse 8000 år tilbake i Kazakhstan.

Det var munkene som satte i gang epleproduksjonen i vårt land, på 1300 tallet.

Eple ble sett på som et bilde av verden.

Konger og keisere fikk laget gullepler som de kunne holde i.På den måten viste de at hadde all makt i sin hule hånd.

Eple ble brukt som premie under Olympiske leker i år 776 f.Kr.

Det latinske navnet for eple er Malus Domestica. Eple hører til rosefamilien og det er trolig søteplet som er det opprinnelige opphavet til de utallige kultiverte variantene i dag.

Om norske eplesorter

Det finnes flere tusen eplesorter i verden. Den største norske eplesorten er Aroma, deretter følger Discovery og Summerred. Andre norske sorter er Rød Gravenstein, som har vært dyrket siden slutten av 1700 taller, Rød Prins/Kronprins, Julyred, Åkerø og den forholdvis nye sorten Rubinstep.

Norske epler modnes langsomt gjennom sommeren med kjølige netter og lyse dager. Vi har derfor eplesorter med tynt skall, søtt og syrlig fruktkjøtt med sprø konsistens.

Rød aroma er vår største sort (forventet 3200 tonn): Aroma kommer opprinnelig fra Sverige og har i løpet av få år blitt den viktigste eplesorten i Norge. Som navnet sier, er Aroma et aromatisk eple med nydelig smak. Bunnfargen er gul, og den har et rødt kinn på solsiden.

Aroma er velegnet både som spiseeple og husholdningsfrukt, og har god lagringsevne.

Aroma er et eple som egner seg meget godt til baking og ellers varmebehandling, da det er fast i kjøttet og har en god syrebalanse.

Discovery (forventet 1750 tonn): Discovery er en halvtidlig eplesort med gulgrønn bunnfarge og lys rød dekkfarge. Eplet er middels stort, flatrunde og svært velformet. Fruktkjøttet er sprøtt og hvitt med syrlig og god aroma. Godt knaskeeple.

Sommerred (1670 tonn): Summerred er middels stor, oval til eggeformet med rød dekkfarge og sprøtt, kremgult fruktkjøtt. Middels fast, saftig og sprøtt fruktkjøtt. Smaken er syrlig, god og aromatisk. Eplet har en god holdbarhet. Summerred er et godt spiseeple som også passer i salater, i kaker, stekte eller bakte, som mos, grøt og i smoothies.