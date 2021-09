Håndlagde pølser til topps i Norges største lokalmatpris

Balholm får kr. 200 000 for å redde norske plommer inn i nye desserter. Thorbjørnrud Ysteri får kr. 100 000 for nye oster og nytt formidlingssenter. Lokalmat er mer populært enn noen gang.

- Aldri før har finaleheatet vært så sterkt. Det er givende å se hvor mye kunnskap, pågangsmot og kreativitet som bor i lokalmatprodusentene, sier Vegard Kjuus, jurymedlem og Meny-sjef i en pressemelding.

Metervare fra Sinsen i Oslo stikker i år av med hovedprisen i Menys Matskattstipend 2021.

- Metervare lager unike pølser basert på gamle produksjonsmetoder, håndarbeid og bestemorsteknikker. Bedriften har tilført pølsekategorien noe nytt med sine rene og gode pølser, og nå har de nye varianter på gang, blant annet en polskinspirert og en rå pølse i ring. Metervare gjør også en viktig jobb i å bygge stolthet rundt det utdøende pølsemakeryrket, sier Kjuus.

Redder plommer fra kasting

Balholm fra Sogn har vært sentral i utviklingen av fruktdrikker i Norge. Nå får produsenten et Meny- stipend for å utvikle nye og spennende desserter av plommer, som ellers ville blitt kastet. Fra før har bedriften reddet mange utsorterte epler inn i sine drikker.

- Balholm lager svært gode produkter som markedet vil ha. Eksempelvis er fruktdrikken Sprudlande Margaret en av vekstvinnerne i Meny i sommer. Det blir spennende å få gode plommeprodukter inn på markedet og samtidig bidra til bedre ressursutnyttelse av en flott, norsk råvare, sier Kjuus.

Gauda-inspirerte oster

Thorbjørnrud Ysteri på Hadeland, som har bidratt til en rivende utvikling innen norsk håndtverkost, mottar et stipend for utvikling av tre nye og unike kvalitetsoster, blant annet to gauda-inspirerte guloster. For å komme tettere på dyra og få maksimal ferskhet på melken, flyttes ysteriet fra Thorbjørnrud Hotell til Øvre Kjekshus gård.

- Vi er imponerte over utviklingen til Thorbjørnrud Ysteri og hvordan bedriften bidrar til å bygge opp kunnskapen om landbruk og matproduksjon, sier Kjuus.

Rekordvekst i lokalmat

Etter ti års aktiv satsing på lokalmat, tilbyr Meny nå 4000 lokalmatprodukter fra 450 leverandører.

- Matskattene beriker utvalget, gir økt kvalitet, representerer norsk matkultur og gir lokale arbeidsplasser. Dessuten viser våre salgstall at nordmenn i økende grad vil ha kortreise produkter med en unik historie og en lokal identitet, sier Kjuus.

Så langt i år har Meny en vekst i salg av lokalmat på 15,6 prosent. Veksten i fjor var på hele 16,2 prosent. De største kategoriene er fersk fisk/skalldyr, kjøtt/delikatesser og meieriprodukter, mens ost er varegruppen med størst vekst.

For Meny handler satsingen på lokalmat om mer enn å tilby kvalitetsprodukter. Mange av lokalmatprodusentene utnytter de lokale naturressursene, ivaretar det biologiske mangfoldet og er opptatt av dyrevelferd, jordforvaltning, naturvern og matsvinn.

Juryens begrunnelse



Metervare, Sinsen i Oslo – hovedstipend på kr. 300 000

Metervare tar vare på et viktig håndverksfag; pølsemakeryrket. Oslo-bedriften, lokalisert på Sinsen, lager unike pølser basert på gamle produksjonsmetoder, håndarbeid og bestemorsteknikker og bygger stolthet rundt et utdøende yrket ved å ta til seg flere lærlinger og holde foredrag og pølsekurs, blant annet for skoler.

Metervare lager dessuten fantastisk gode pølser, og tilfører kategorien noe nytt: Pølsene har høyt kjøttinnhold, består av rene råvarer, naturlige ingredienser og er smakstilsettes med selvplukkede urter fra nærområdet.

Nå ønsker Metervare å utvikle nye, unike produkter som rå pølse i ring, en polsk-inspirert pølse, en kyllingpølse og nye sauser.



Balholm, Balestrand i Sogn - stipend på kr. 200 000

Balholm har i en årrekke, med sin stayerevne og fokus på innovasjon og bærekraft, produsert fruktdrikker av svært høy kvalitet og vært sentral i utviklingen av ciderprodukter i Sogn. Produktene er frie for tilsetningsstoffer og representerer dessuten god ressursutnyttelse: De er laget med lokale, utsorterte epler som råvare.

Nå ønsker familiebedriften å redde plommene – ca. 15 prosent av avlingene kastes. Familiebedriften i Balestrand ønsker å utvikle nye desserter, som hermetiske plommer. Dette er spennende ut fra et bærekraftperspektiv, men også fordi det er lite plommeprodukter på det norske markedet.

Thorbjørnrud Ysteri på Hadeland - stipend på kr. 100 000

Thorbjørnrud Ysteri har gjennom mange år vist både kreativitet og gjennomføringsevne. Ysteriet produserer spennende oster av svært høy kvalitet, og melken kommer fra kyrene, sauene og geitene fra egen gård på Hadeland.

Ysteriet flyttes nå fra Thorbjørnrud Hotell til gården Øvre Kjekshus, dette for å komme tettere på dyra og få maksimal ferskhet på melken. På gården bygges det også et nytt formidlingssenter for besøkende. Ysteriet skal utvikle nye oster, blant annet to gauda-inspirerte guloster; en på sauemelk og en på kumelk, samt en ferskost som et alternativ til kjøtt eller tofu.