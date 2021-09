Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



Det er et mylder av restauranter som støtt og stadig åpner rundt omkring i Norge.

Og samtidig som storbyene fylles opp av mange nye, trendy restauranter er det noen gamle klassikere som forblir i bransjen år etter år. De er ringrever som fortsatt holder hjulene i gang, til tross for at konkurransen øker.

De har samme navn og har holdt til på samme plass i over 100 år, ved å mette publikummet med historie i veggene og tradisjonsrik mat på tallerkenen. Den eneste forskjellen er de som står i kulissene.

Samme smørbrød i over 150 år

Ved Bankplassen i Oslo sentrum, like bortenfor Akershus Festning og vis-à-vis Norges Bank, ligger Engebret Café.

Restauranten åpnet første gang i 1862, og har holdt til i det samme, gamle bygget siden. Over inngangsdøren henger navnet «Engebret» i trebokstaver, oppkalt etter opphavsmannen Engebret Christophersen.

– Det var et yrende liv i området her med skjenkestuer og brennevinshandel. Før lå gamle Christiania Theater på Bankplassen og da gikk skuespillerne hit. De drakk mye akevitt, for det var mye akevittproduksjon i området. Det sies at det duftet alkohol i området her hele tiden, forteller Kay Johnsen.

Han er daglig leder og medeier av spisestedet. Johnsen er ikledd hvit skjorte og et brunt forkle. Han slår seg ned ved av bordene i 1. etasje av restaurantlokalet. Veggene er grønnmalte og i vinduene henger det lange, røde gardiner. Rommet er fylt med mørke tremøbler og hvite duker, og i bakgrunnen spilles det klassisk musikk.

SENTRALT: Kay Johnsen og kona Siri driver Engebret Café sammen, ved Bankplassen i Oslo. Foto: Margrethe Hegnar / Finansavisen

– I dette rommet pleide Kristiania-bohemen å sitte. Du kan ikke kjøpe en atmosfære. Du kan jo kjøpe ting som ser gammelt ut, men dette er faktisk gammelt, og sånn skal det være.

Både Henrik Ibsen, Edvard Grieg, Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Munch skal ha besøkt Engebret regelmessig i sin tid.

– Da Christiania Theater ble revet, forandret klientellet seg litt. Det ble mer bank- og finansfolk, og mange journalister og politikere har gått her. Det er fortsatt et veldig variert klientell og vi prøver bevisst å ha en blanding. Vi vil ikke bare ha finansfolk eller bare ha kunstnere, men vi vil ha litt av alt. Og du skal kunne treffe flere ulike generasjoner. Vi ser at det kommer mer og mer yngre folk, utdyper Johnsen.

Siden 2006 har han drevet restauranten sammen med kona Siri. De hadde begge jobbet på restauranten Blom, en annen av byens eldste restauranter som ble lagt ned på starten av 2000-tallet. Ekteparet eier 50 prosent av spisestedet hver, mens selve bygget fortsatt eies av den originale Engebrets etterfølgere. I dag har spisestedet 25 ansatte.

– Målet vårt har vært å gjenreise Engebret til en kulturrestaurant, uten å være snobbete. Men det er utfordrende å bevare det. Vi må alltid tenke på hvordan det var før, det er mye vedlikehold og gamle ting blir slitt. Så det er et veldig dyrt hus å drive restaurant i. Du skal være litt idiot for å holde på med dette, sier Johnsen og ler.

– Og det ser jo gammeldags ut. Noen liker det, og andre liker det ikke, legger han til.

De siste ti årene har Engebret Café sakte, men sikkert økt omsetningen fra 22 millioner i 2011, til 33 millioner i 2019 og et resultatet før skatt på nærmere fire millioner. I fjor sank derimot omsetningen til 12 millioner kroner, og et underskudd på to millioner.

– Det var tøft at vi måtte holde stengt i så mange måneder, og det tok litt på psyken også. Vi har jo ansvaret for lærlinger, og noen hadde flyttet til Oslo for å jobbe her. Det synes jeg var tungt.

– Hvordan tror du det vil bli i 2021? Kan dere komme på nivå med 2019?

– August 2021 ble bedre enn i 2019, september ser veldig bra ut og julen begynner å bli fullbooket. Så høsten i år blir veldig bra, bare lyset i tunnelen ikke er et tog midt imot.

Det tradisjonsrike stedet startet tidlig å satse på husmannskost, og i begynnelsen var de kjent for både fiskekakene og kjøttkakene sine.

– De begynte å servere smørbrød her i 1862 og det gjør vi enda. Napoleonskake har også vært på Engebret i alle år og den lager vi selv. Vi lager ikke så veldig mange om gangen, så folk ringer og reserverer napoleonskake i forkant fordi det kan bli tomt, utdyper Johnsen.

Han trekker frem Grand Café og Theatercafeen som sine største konkurrenter i restaurantbransjen i dag.

– Er du redd for å miste kunder til konkurrentene? Det er vel ikke sikkert at kundene kommer tilbake hit?

– Nei, vi kan ikke være sikre. Men tanken her er at du skal vite hva du kommer til. Hvis vi begynner med fusion-mat, så vet ikke folk hva Engebret er for noe. Ære være de som holder på med det, men når du kommer hit skal du vite at vi har á la carte, og at du ikke må spise en femretters. Selvfølgelig fornyer vi oss også, men det skal være gjenkjennelig, forklarer Johnsen.

Gammelt bygg, ny stil

Engebret Café har beholdt mye av den originale stilen i lokalene sine. Interiøret ligner på slik det en gang var, og mange av gjestene kommer for kulturarven, ifølge driverne selv. Grand Café, som egentlig har like mye historie i veggene, har valgt en annen tilnærming.

Dørene til restauranten i 1. etasje på Grand Hotel åpnet i 1874 for aller første gang, men siden den gang har lokalene gjennomgått flere store oppussinger. Den siste var ferdig i 2016.

– Det kom mye kjeft da det sist ble pusset opp her. Enkelte mente Grand Café var blitt ødelagt, men de gjestene som klaget på interiøret husket jo restauranten fra 80- og 90-tallet, og ikke hvordan det var her opprinnelig. Grand Café har vært gjennom mange oppussinger i løpet av årene, og jeg tror egentlig stedet er nærmere originalen nå enn slik det var før den siste oppussingen, sier Roar Sandvik, kjøkkensjef på Grand Café.

I dag er spisestedet fullt av palmer, svart skinn og stoler i tre. Sandvik sitter i en stor, grå lenestol. Nokså moderne i stilen. Men Per Krohgs store maleri av Kristiania-bohemen henger fortsatt på veggen innerst i lokalene. Raske servitører beveger seg frem og tilbake mellom de sultne gjestene, på det åpne kjøkkenet kan man se kokkene i aksjon og Sufjan Stevens spiller på musikkanlegget.

POPULÆRT HOS TURISTER: – 50 japanere kan storme inn for å ta bilde av maleriet på veggen, sier kjøkkensjef på Grand Café, Roar Sandvik. Foto: Margrethe Hegnar / Finansavien

– Det er mye meninger om dette stedet. Noen mener vi vil gå konkurs fordi vi ikke har smørbrødbuffet lenger. Det er blitt en annen type restaurant enn det var, men vi følger med i tiden og det har Grand Café egentlig alltid gjort, forklarer Sandvik.

Da restauranten åpnet dørene høsten 2016 etter den siste store oppussingen, var det med en ny og moderne meny. Den ble raskt byttet ut igjen.

– Det var litt mer trendy, og med deleretter. Men de gamle kundene skjønte ikke konseptet, så det gikk ikke. Vi måtte gjøre om menyen til et mer klassisk oppsett, hvor du kan kjenne igjen maten. Det er selvfølgelig en fornyelse som henger med i tiden, men bestiller du torsk her skal du faktisk få et godt stykke torsk og ikke en fermentert fiskehale med kimchi, sier han og smiler.

Sandvik kom inn i restauranten for tre år siden, fordi han ville utfordre seg selv ved å ta en jobb hos en av ringrevene.

– En profilert restaurant er en stor fallgruve, men det trigget meg. Jeg ville pushe meg selv litt, sier Sandvik.

I dag er Grand Café en del av Fursetgruppen, som er eneeier av restauranten. De driver blant annet også Ekebergrestauranten, Ling Ling Hakkasan, Maaemo og Festningen restaurant.

– Mange har jo et forhold til restauranten på en eller annen måte. Vi ser for eksempel at bestemødre tar med barnebarna hit for å vise hvor dem hvor de alltid har gått. Men nå har vi mange unge gjester også. De vil prøve ut mest mulig og er lite lojale. Det var mer stamkunder før, utdyper kjøkkensjefen.

De siste årene har restauranten omsatt for mellom 40 og 50 millioner kroner i året. Tallene fra 2020 er ikke offentlige enda.

– Hvordan går det så langt i år?

– Vi har fortsatt cirka halvparten av gjestene vi hadde i normal drift, før pandemien. Men for oss vil det ta seg opp utover høsten og mot jul, da kommer det til å være sprengfullt.

Driver tre restauranter i Oslo

Blant nyåpningene i hovedstadens sentrum ligger trofaste Gamle Raadhus Restaurant. Helt siden 1856 har det vært spisested i det knalloransje bygget rett ved Skansen. I likhet med Engebret Café var det en av Oslos aller første restauranter.

– Det er førjulsmånedene vi kanskje er mest kjent for, i likhet med flere av de tradisjonelle og eldste stedene i byen, sier Jørn Lie.

Han er daglig leder av Gamle Raadhus Restaurant og eier 80 prosent av restauranten, mens Oslo kommune eier selve huset. I tillegg er Lie medeier i restaurantene Code og Vaaghals i Bjørvika. Sistnevnte drives sammen med blant annet Arne Brimi.

GAMMEL STIL: Det gamle interiøret på Gamle Raadhus Restaurant er i stor grad bevart. Lie tror historien er noe av det som trekker gjester til restauranten. Foto: Margrethe Hegnar / Finansavisen

– Det å drive restaurant, uavhengig om det er Gamle Raadhus eller Vaaghals, er veldig personlig fordi man legger så mye tid ned i det. Det er ikke en vanlig jobb, men en livsstil. Det er på en måte noe jeg ånder for hele tiden, jeg er her til alle døgnets tider og har en vanvittig tilhørighet, forteller Lie.

Interiøret som i dag preger lokalene er delvis bevart slik det tilsynelatende så ut på begynnelsen av 1900-tallet, og delvis gjenskapt. Veggene er oransje, og matcher fasaden, med mørkebrune veggpaneler i tre. Mørke lysekroner henger i taket og det er dunkel belysning.

– Hvorfor tror du folk kommer hit?

– Det finnes veldig mange restauranter og utrolig mange flinke kokker og servitører rundt i hele byen. Men det å drive restaurant i dag handler ikke bare om å spise og bli mett, alt dreier seg om en totalopplevelse. For oss er det viktig at de som serverer kjenner historikken til huset, og kan fortelle om det som har foregått her, forklarer han.

Tidligere har Lie ledet det norske kokkelandslaget, og han har erfaring som kjøkkensjef på restauranten Feinschmecker. I år er det 22 år siden han tråkket over dørstokken til Gamle Raadhus.

– Jeg jobbet her først sammen med Arne Sunde, som var min forgjenger. Fra 2000 til 2008 drev vi dette sammen, hvor planen hele tiden var at jeg skulle ta over og han skulle trekke seg ut etter hvert. Og så har Eirik Lillebø kommet inn på eiersiden.

Restauranten har de siste årene hatt mellom 16 og 18 millioner kroner i omsetning i året.

– Bortsett fra i 2020 har vi gått i pluss hvert år. Det er ikke lettjente penger for å si det sånn, det har vært ganske tungt.

I fjor sank omsetningen til fem millioner, og med et underskudd på 2,7 millioner før skatt.

– Nå har vi vært gjennom en veldig vanskelig periode. Det har vært utfordrende på alle punkter egentlig, både rent økonomisk og personlig. Jeg har et sterkt hjerte for stedene jeg driver, og selv om jeg ikke driver dem helt alene, vil jeg aller nådigst gi slipp på noen ting. Med tanke på disse støtteordningene så har det jo fungert, selv om det har tatt tid. Men de dekker ikke på langt nær de kostnadene vi faktisk har hatt.

– Vi har vært heldige fordi vi har hatt litt på lur. Gamle Raadhus har vært gjennom blant annet depresjonen på 20-tallet og spanskesyken, så at vi skal komme oss gjennom corona er jeg ganske overbevist om, fortsetter Lie.