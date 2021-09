Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet analysert 10 kornprodukter over en periode på to år.

Kornproduktene hvetemel, havregryn, rugmel, byggmel og kruskakli ble analysert for næringsstoffer som kostfiber, karbohydrater, fett, proteiner og ulike vitaminer og mineraler.

Kornprodukter er basisvarer i det norske kostholdet, og helsemyndighetene anbefaler oss å spise fiberrike matvarer som kornprodukter. Det er derfor viktig at informasjonen om kostfiberinnholdet i disse matvarene er korrekt. Det skal være lett for forbrukerne å sammenligne kostfiberinnholdet i ulike produkter der denne informasjonen er oppgitt.

30 prosent mer kostfiber i siktet hvetemel

-Det er ikke krav til næringsdeklarasjonen å angi kostfiberinnholdet, men det er tillatt å utvide den obligatoriske informasjonen med kostfiber. I kornproduktene vi har sett på i dette prosjektet har alle oppgitt kostfiber i sin næringsdeklarasjon. Produsentene har oppgitt lavere kostfiberinnhold i kornproduktene sine enn det vi fant i våre analyser, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet i en pressemelding.

Seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.

- Vi har brukt en nyere analysemetode som måler flere kostfiberforbindelser i dette prosjektet for å få med det totale kostfiberinnholdet i disse produktene. Resultatene for vår vanligste kornsort, hvete viser at det er over 30 prosent mer kostfiber i siktet hvetemel enn tidligere, sier hun i meldingen.

Mattilsynets nye analyser blir positivt mottatt i Helsedirektoratet:

- Vi anbefaler å spise grove kornprodukter med høyt innhold av kostfiber og fullkorn. Det er gledelig å se at en nyere analysemetode viser at de vanlige kornsortene har mer kostfiber enn tidligere antatt. De nye næringsstoffdataene på kostfiber vil også bli benyttet i de nasjonale kostholdsundersøkelsene som måler inntaket vårt av mat og drikke, sier seniorrådgiver Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Tungmetaller og mykotoksiner under grenseverdiene

Mattilsynet overvåker regelmessig også innholdet av miljøgifter i næringsmidler. Kornproduktene ble derfor også analysert for arsen, bly, kadmium og kvikksølv. Dette er tungmetaller som kan påføre både mennesker og dyr helseskade.

Alle analysene viste resultater som er under grenseverdiene som gjelder for korn. Det samme gjaldt for de mykotoksinene som har grenseverdier.

Resultatene kommer i Matvaretabellen og de nasjonale kostholdsundersøkelsene

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for mange av matvarene vi spiser i Norge.

Resultatene fra prosjektet vil bidra til nye næringsstoffverdier for kornprodukter og til oppdatering av alle oppskriftene med de analyserte kornproduktene som ingredienser i Matvaretabellens 2021 versjon.

Resultatene vil også inngå i beregningene av inntaket av ulike næringsstoffer i kornprodukter i de neste nasjonale kostholdsundersøkelsene.