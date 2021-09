Samtidig lanserer Oda daglig oppdatert prissammenligning og oppfordrer til mer åpenhet rundt matpriser.

– Dette er ikke bare en viktig milepæl for oss, men for hele dagligvarebransjen. Helt fra start har vi trodd at det er mulig å gjøre dagligvarer på nett så effektivt at vi kan konkurrere med lavpriskjedene på pris, samtidig som vi har bedre kvalitet og større utvalg. Og nå er vi her! sier Karl Munthe-Kaas, med-gründer og administrerende direktør i Oda i en pressemelding.

Forrige gang dagligvarekjempene i Norge ble utfordret på pris var da tyske Lidl gjorde inntog i 2004. At Oda nå er en lavprisaktør er et resultat av mange små gjennombrudd og en stadig økende kundemasse.

Dette er Oda Oda er Norges største matbutikk på nett. Oda tilbyr et bredt utvalg dagligvarer og middagsretter, enten levert hjem eller til hentepunkt. I samarbeid med REMA 1000 holdes prisene lave, og gjennom partnere som Strøm-Larsen og Godt Brød, tilbyr vi et spennende, lokalt utvalg. Selskapet ble startet i 2013 av 10 gründere med mål om å lage Norges beste handleopplevelse for dagligvarer og for å gjøre hverdagene friere og enklere. Nå er Oda det selskapet i sin kategori med raskest vekst i hele Norden.

Skal være enkelt



– I høst nådde vi 300.000 unike kunder. Jo flere som handler, jo mer effektivt kan vi pakke og levere, og jo lavere blir prisene, sier Munthe-Kaas.

Med dagens prisdropp på dagligvarer sparer gjennomsnittskunden 4000 kroner per år. Samtidig satser Oda knallhardt på utvalg og kvalitet, med dobbelt så mange varer som lavprisbutikkene .

– Å handle dagligvarer på nettet er smart, også for lommeboka. For Odas kunder betyr det stort utvalg til lav pris, høy kvalitet og mer tid til overs. Vårt mål er å gjøre det så enkelt for kunden at man aldri mer trenger å tenke på pris. Da må det være åpent, enkelt og føles trygt, sier Munthe-Kaas.

Etterlyser mer åpenhet rundt norske dagligvarepriser

Oda etablerer seg i dag som en fast lavprisaktør med prisgaranti, og lover at prisene alltid skal matche Rema 1000. For at kundene skal være trygge på nettopp det, lanserer Oda en helt ny prissjekk for dagligvarer.

– Det er ingen hemmelighet at vi er forkjempere for mer åpenhet i matbransjen. Til nå har alt fra hvitevarer og sportsutstyr til forsikring og mobilabonnement hatt åpne prissammenligninger. Nå lanserer vi vår første versjon for dagligvarer på nett. Kundene kan i første omgang sjekke prisen på handlekurven sin mot prisene til Rema og vite at de får alt like billig levert hjem på døra, sier Munthe-Kaas.