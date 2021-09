– Det betyr at folk som har Joker-butikker i nærheten bør ta en titt i appen og sjekke om de er med. Så er det bare å starte å redde dagligvarer, sier Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go Norge i en pressemelding.

Inntil nylig var det 45 Joker-butkkker i appen, men de siste par ukene har 328 til blitt med på Too Good To Go-ordningen. De nye butikkene befinner seg blant annet i Viken, Vestland, Innlandet, Agder og Oslo. Flere er allerede godt i gang med å selge overskuddsmaten sin gjennom appen som ett av flere tiltak for å redusere matsvinn.

Matsvinn og miljø I Norge utgjør det kartlagte matsvinnet minst 417.000 tonn i året, noe som hovedsakelig fordeler seg på forbrukere, matindustrien, dagligvare og serveringsbransjen. Dagligvarehandelen står for 15 % av svinnet. Totalt kastes det mat for rundt 20 milliarder kroner årlig her til lands. Alt ifølge Matvett og Norsus Matsvinn står for 8 % av de menneskeskapte, globale CO2-utslippene, ifølge FN (Food and Agriculture Organization of the United Nations/ FAO) Å bekjempe matsvinn utpekes som noe av det mest effektive vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene og begrense global oppvarming, både ifølge FN og norske myndigheter . Og av Project Drawdownfremheves det som det aller viktigste enkelttiltaket. Matsvinnet skal halveres innen 2030, ifølge FNs bærekraftmål punkt 12.3 (Food and Agriculture Organization of the United Nations/ FAO). Også i Norge skal matsvinnet halveres innen 2030 (sammenlignet med 2015), definert i Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, ifølge Regjeringen

I appen kan man søke etter butikker i nærheten som har varer til overs, gjøre et kjøp og stikke og redde maten, slik at den ikke kastes. Én Joker forundringspose koster 39 kroner og inneholder forskjellige varer til rabattert pris.

By- og distriktstiltak

– Ved å få Joker ombord i appen får brukerne våre velge blant flere butikker, og vi redder mer mat. Det elsker vi! Ikke minst når vi folk over hele landet. Vi ønsker å være til stede både i byene og distriktet, og det bidrar denne lanseringen til, sier Raknes Pfründer.

– Du kan oppleve å få bakervarer og frukt og grønt som ikke selges til fullpris lenger, men også meieriprodukter, pålegg, kjøtt og fisk med kort holdbarhet, for eksempel. Akkurat hva som havner oppi forundringsposene er en overraskelse – det kommer an på hva butikkene har til overs, sier hun.

Tredobling av dagligvarebutikker i appen

Raknes Pfründer forteller at det har kommet mange nye aktører i appen det siste året, spesielt innen dagligvare.

– Nærmere 1500 dagligvarebutikker redder mat med oss nå, og det er tre ganger så mange som for ett år siden. Dagligvarekjedene blir stadig mer opptatt av å unngå matsvinn, og tar i bruk appen som et ledd i dette arbeidet. Vi får også tilbakemeldinger om at butikkansatte synes det er et hyggelig tiltak, og at alle slags kunder kommer innom – gamle som nye, og folk i alle aldre, sier hun.

– Mange har lyst til å hjelpe butikkene med å redde maten, og vi opplever at de ikke bryr seg om skjønnhetsfeil eller at varene snart går ut på dato. De motiveres av å gjøre noe bra for miljøet, samtidig som de får helt fine varer til en bra pris, sier hun.

Ifølge Raknes Pfründer har 1,5 millioner nordmenn tatt i bruk appen siden den kom til Norge i 2016, og månedlig registreres det opptil 40.000 nye brukere.

Joker: Trapper opp samarbeidet

Bærekraftansvarlig i Joker, Frank Ellingjord-Dale, forteller at samarbeidet med Too Good To Go skal bidra til å nå dagligvarekjedens mål om å redusere matkasting med 70 prosent innen 2025.

– Vi har satt oss et kjempeambisiøst mål, og tar i bruk en rekke verktøy i den forbindelse, blant annet forbedring av bestillingsrutiner, nedprising i butikk, donasjon og Too Good To Go. Vi opplever at løsningene utfyller hverandre og til sammen gjør det mulig å redusere matsvinnet betraktelig – som er et av de viktigste tiltakene vår bransje kan bidra med for å nå internasjonale forpliktelser om kutt i klimagasser, sier han.

– Et knippe av butikkene våre har testet ut appen en stund allerede, og vi ser at dette bidrar sterkt til svinn-kutt på slutten av dagen. Derfor trapper vi opp samarbeidet ytterligere, og håper at så mange som mulig av Joker-butikkene blir med, sier han.

– For oss fungerer Too Good To Go som en nødventil. Hvis man som kjøpmann har overskuddsvarer og ikke helt vet hvordan man skal unngå at de kastes, er dette en god løsning. I tillegg er det jo definitivt lønnsomt å selge varer fremfor å kaste dem, avslutter Ellingjord-Dale.