Nå kommer koffeinfri Coca-Cola

Coca-Cola lanserer nå en ny variant av den klassiske drikken her i Norge: Coca-Cola uten sukker – som tidligere i år ble relansert med ny smak, enda likere den originale – blir nå tilgjengelig også i en koffeinfri versjon.

Designet på flaskene og boksene vil ligne den sukkerfrie varianten, men med en tydelig gyllen linje som viser at denne er uten koffein.

– Vi jobber hele tiden for å introdusere nye alternativer som gir folk enda flere

drikker å velge mellom. Samtidig har vi i lang tid jobbet for å utvide den sukkerfrie delen av porteføljen vår. Denne lanseringen føyer seg inn i dette arbeidet. Vi ser at en del forbrukere etterspør et koffeinfritt alternativ, og er glade for å introdusere en ny Coca-Cola, uten både sukker og koffein, sier Tonje Haugen, markedssjef for Coca-Cola Norge i en pressemelding.

Økt interesse for koffeinfritt



– Nå får de som gjerne vil hygge seg med en Coca-Cola på kvelden, og samtidig vil unngå koffein etter et visst tidspunkt, mulighet til å kose seg med den gode, klassiske smaken – helt uten både koffein og sukker, sier Haugen.

Det har vært økende interesse for koffeinfrie produkter i andre europeiske land. I Spania har denne varianten hatt en rask vekst etter introduksjonen for noen år tilbake, og utgjør nå over 10 % av andelen solgte Coca-Cola totalt.

– Coca-Cola uten koffein har fått mange fans i andre markeder, og det blir spennende å se mottakelsen her i Norge. Undersøkelser viser at også i Norge er det en del som ønsker seg en variant uten koffein. Vi tror disse vil like denne nyheten, og at den også her i landet vil få en trofast fanskare, avslutter Tonje Haugen.