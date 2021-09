Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Det er nesten helt fullt på naborestauranten til DS Louise. Samtlige bord i første rekke mot sjøen er okkupert. TUI-cruiseskipet «Mein Schiff 1» ligger som en kjempe nedenfor Akershus festning.

– Dette er tidligere Albert Bistro som har skiftet ham. De har brukt nedstengingen til å pusse opp og skifte navn til Pastis Bistrobar, sier Short.

En hyggelig servitør kommer med menyene og tar imot drikkebestilling. En perfekt start på noe som etter hvert skal vise seg å ikke være perfeksjon i noen ledd.

Som frokostmenyen på et fint hotell

Det tar uendelig lang tid før to glass med stett dukker opp. I mellomtiden har lunsjfølget bestemt seg. Long vil ha en salat med andelår-confit, syltet pære, tomat og fransk dressing servert med brød. Short velger en toast med entrecote, gremolata, salat, tomat, ramsløkmajones og rosmarinfries.

– Hvis vi ser bort fra at vi sitter midt i en av hovedstadens turistfeller så minner menyen – både når det gjelder frokost og lunsj – om spisekartet på litt finere hoteller lenger sør i Europa. Slike med stive duker og servitører med hvite skjorter og bluser, sier Short og ramser opp: Croque madame og monsieur, eggs benedict, omelett, egg royal og quiche.

FRANSK ELEGANSE: Inneserveringen skiller seg klart fra uteserveringen interiørmessig. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Long følger bare halvveis med, for hun drar kjensel på et selverklært klarsynt mellomledd mellom avdødes ånder og levende mennesker på noen bord litt bortenfor og nikker mot Short.

– Jeg synes damen er superflott. Det er ikke mulig å se hvor hun gjemmer sine 75 år, sier Short og observerer at hun, sammen med søsteren og to andre damer, virker som om de har det riktig så trivelig ved bordet.

En pussig gatemiks

Så er det Shorts tur til å nikke mot Long, for spaserende gjennom uteserveringen dukker fire dresskledde herrer opp. I midten holder John Fredriksen samtalene i gang mot både høyre og venstre.

– Jeg blir ikke helt klok på dette stedet. Det er nesten fullt, og klientellet er en salig blanding av folk, sier Long før hun rekker å utdype hva hun mener om forretningsmannen som er to år eldre enn den mørkhårede, dramatisk sminkete, klarsynte gjesten, for maten står plutselig på bordet.

DAGEN DERPÅ-LUNSJ: En burger med alt. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

– Fries er ikke blant mine favoritter, men disse smaker virkelig godt. De er sprø og salte, uten å oppleves fettete, sier Short og bokstavelig talt gafler innpå.

Toasten er også smakfull, men kjøttet kunne fått en omgang med litt mer smak. Gremolataen, en slags pesto med persille, blir også litt veik i det samme selskapet. Men alt i alt er det en god rett.

FÅTT ORDEN PÅ POTETENE: Pastis serverer gode fries. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

På motsatt side av bordet har Long lagt kniv og gaffel sammen og tørket seg om munnen med servietten.

– Denne retten får ikke stående ovasjoner fra meg, men den er absolutt smakfull. Sødmen fra syltet pære passer bra sammen med det salte andelåret. Men brødet er litt kjedelig, sier Long og lar det siste brødstykket ligge igjen på tallerkenen.

VM i venting

Så begynner verdensmesterskapet i venting og usynlighetserum. De blir sittende. Long har lyst på dessert. Short et glass vin til. Tallerkenene blir stående. De eneste som kommer innom bordet, er et par innpåslitne veps på jakt etter Longs rester.

– Det startet jo så bra, men nå begynner jeg å bli passe lei. Vi er jo komplett usynlige, samtidig som det svirrer rundt med ansatte. Jeg forventer ikke øyne i nakken, men i hvert fall ett øye foran i ansiktet bør fungere, sier Short oppgitt.

MØRKT, FRANSK: Pastis på Aker Brygge en en pussig hybrid av hotellfrokost og franske fristelser. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

– Jeg hadde lyst på dessert, men nå har det gått over. Dette her er langt utenfor akseptabel ventetid. Hvorfor i all verden er det ingen som fjerner tallerkener og spør om vi vil ha noe mer. Det er 20 minutter siden vi la fra oss bestikket, sier Long.

Short nikker i retning den klarsynte:

– Kanskje hun kan forklare det…

Long fniser, rister på hodet og tar en avgjørelse på vegne av de to:

– Vi betaler og går!

Og ja, de ble sittende ganske lenge før de fikk gjort opp gjelden sin også.

Pastis Bistrobar - Terningkast 3

En nabolagscafé på Aker brygge som tidligere het Albert Bistro. Menyen og de ansatte er i stor grad den samme, og de har brukt corona-nedstengingen til å pusse opp. En vellykket oppussing. Ganske vellykket kjøkken, men fullstendig skivebom på service. At så mange ansatte kan være så lite våkne, er for oss en gåte.

Sted: Stranden 3, Aker brygge.

Pris lunsjretter: 128 – 255 kroner.

Tid før maten kom: 13 minutter.

Besøkt: 24. august 2021.