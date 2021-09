Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Den «hemmelige» ingrediensen i cocktailen negroni – som forøvrig har fått en skikkelig oppsving i popularitet de siste årene – er en solid vermut. Drinken fordrer naturligvis også en habil gin og Campari, men la oss denne gangen fokusere på vermuten. Her sverger mange til en 235 år gammel oppskrift.

I 1786 mekket en italiener ved navn Antonio Benedetto Carpano i Turin det som ofte er kreditert som den første «moderne» vermuten, som i dag går under navnet Antica Formula. Da var den ment som en aperitiff (den første av sitt slag), servert alene før mat. Vermuten er basert på vin smaksatt med urter (blant annet malurt) og bær, med en dæsj ulagret brandy. Historien om Carpanos aperitiff sier at produktene hans ble så populære på 1700-tallet at han måtte holde butikken åpen 24 timer i døgnet.

Hva smakte så godt? Smaksnotater lister opp blant annet søt vanilje, tørkede bær, fiken og appelsinskall. Selve oppskriften er derimot godt hemmeligholdt.

I cocktail

Klassisk negroni: Tradisjonelt sett inneholder en negroni like deler (2 cl) gin, rød vermut og Campari. Putt et par isbiter i glasset og appelsinskall til garnityr.

Vermuten levde videre. Ikke bare servert alene. Men også i cocktails. Søt vermut har for eksempel vært en essensiell del av oppskriften på Gaspare Camparis (yes, mannen bak Campari) drink Americano siden 1860-tallet. Det førte igjen til at vermuten levde videre som en tredjedel av negroni-oppskriften, etter at den første gang ble mikset på Caffe Casoni i Firenze i 1919.

Å si at vermuten er en «hemmelig» del av oppskriften på negroni er muligens å ta litt hardt i. Men det er den desidert minst diskuterte ingrediensen. Camparien er selvsagt. Og ginen er det området hvor de fleste diskusjonene går. Så gi vermuten litt ekstra oppmerksomhet neste gang. Det fortjener den. Du finner den tross alt i en mengde andre klassikere, for eksempel dry martini.

Andre kjente merkevarer innen vermut er Martini & Rossi og Cinzano.