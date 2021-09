Nittitallsfavoritten Urge fyller 25 år, og holder fremdeles koken – den norske brusen til Coca-Cola, som ble utviklet og lansert her i landet i 1996. Den slo så godt an i Norge at man valgte å lansere den i USA året etter – da under navnet Surge. Også i Danmark og Sverige ble norske Urge solgt i flere år etter lanseringen i 1996.

Lojal fanskare med «folkeaksjon»

Med sin søte sitrussmak har Urge blitt en klassiker, som har fått en stabil fanskare opp gjennom årene. Da Urge inntok nittitallet med et brak, ble brusen solgt både på halvannen- og halvlitersflasker, i tillegg til bokser. I 1999 forsvant den på halvannenliters flasker, det utløste etter hvert en aksjon som viser følelsene mange har for Urge.

I 2008 samlet over 33 000 nordmenn seg i en Facebook-gruppe med krav om at Coca-Cola igjen skulle produsere Urge på halvannenliters flasker. I en koordinert aksjon kjøpte de opp det som var av halvlitersflasker i enkelte butikker. Den voldsomme oppmerksomheten og kraften bak ønsket gjorde at Coca-Cola valgte å relansere halvannenlitersflaskene med Urge. Alle de opprinnelige størrelsene er dermed fremdeles på markedet, etter at boksene – som var borte en periode – også ble relansert i 2017.

Demokratisert merkevare

Gjengen som stod bak Facebook-aksjonen ble en periode viktige konsulenter for Coca-Cola når det gjaldt utviklingen av Urge. I jevnlige pizzamøter ga de Coca-Cola råd om hva selskapet burde gjøre med merkevaren.

For selskapet ble Urge dermed en viktig måte å teste en demokratisert merkevareutvikling. Det var blant annet denne gjengen som la føringen for lanseringen av Urge Intense, både når det gjaldt smak, navn og design.

Etter at denne energidrikken flere år senere ble tatt av markedet, har den blitt en kultklassiker for mange.

Sukkerfrie smaker og resirkulert emballasje

Smaken av den opprinnelige Urge er den samme nå som da den ble lansert i 1996, men flaskene har endret seg siden den gang. I 2021 har Coca-Cola gått over til å lage alle sine norskproduserte flasker av 100 % resirkulert plast, det betyr at også alle Urge-flaskene nå er laget utelukkende av resirkulert plast.

De siste årene har Urge kommet i nye varianter. I 2017 kom Urge Uten Sukker, som del av Coca-Colas arbeid med å stadig utvide den sukkerfrie delen av porteføljen. Disse flaskene er knalloransje, og ikke gjennomsiktige som originalen. I 2018 kom også den sukkerfrie varianten som Urge Chille Guarana, og i 2020 som Urge Smooth Mango.