Arne Hjeltnes fronter ny og unik lokalmatguide for Coop

- Dette er rett og slett en guide til lokalmat du ikke har sett før. Dette er til ære for lokale leverandører og lokale smaker i hele Norge – og håper og tror dette er til gjensidig glede for forbruker, leverandør, matmangfold og folkehelse, sier markedssjef i Coop Per Olav Andersen i en pressemelding.

Arne Hjeltnes skal være dagligvareaktørens nysgjerrige øyne, historieforteller og intervjuer i jakt på det lokale gullet som skal være «Verdt å tråkke til».

- Det er så mye bra mat

- Dette er selvsagt helt etter mitt mathjerte. Her får vi synliggjort stier, ruter og veier i vårt langstrakte land til skjulte lokalmatperler. Det er så mye bra mat og råvarer av høy kvalitet vi ikke vet om der ute. Og tenk deg å komme syklende inn på et litt bortgjemt gårdstun til en gastronomisk opplevelse i verdensklasse, smiler Hjeltnes.

- Dette er helt i tråd med Coops med sterke tilstedeværelse og identitet i hele Norge – også i kriker og kroker man kanskje ikke visste om matmagien. Vi har mange butikker i nærheten av lokalmatprodusentene som bidrar til å spre budskapet om kortreist mat av god kvalitet gjennom salg av lokalmat i våre butikker. Det er viktig for oss, sier markedssjef Per Olav Andersen.

Konseptet ble lansert 3. september på Matkanalen. I første omgang får seerne servert 30 korte episoder fra Rogaland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Men Coop, Hjeltnes og hans team av kokker ruller innom resten av landet i løpet 2022. Allerede til høsten lokasjoner lenger nord for tur.

Rå naturopplevelser



- Dette er et konsept vi både gleder oss til å vise fram – og gleder oss til at skal gi kvalitetsbevisste forbrukere mange flotte og annerledes matopplevelser i årene framover. At sykkelguiden legger til rette for aktivitet og rå naturopplevelser i tillegg, mener vi gjør totalen helt unik og akkurat så mangfoldig vi ønsker den skal være, sier markedssjef i Coop Mega Tina Weiby.

Kokkene som foreløpig har tråkket til i prosjektet er mangeårig Hjeltnes-makker Arne Brimi, kokkelandslagets verdensmester Andreas Myhrvold og stjerneskuddet Live Edvardsen som har erfaring fra Trondheim-restauranten Credo.

- Det at både råvarer og de som foredler dem er i verdensklasse, bidrar selvsagt til å gjøre dette verdt å tråkke til. Vi har et fantastisk matland – og det er utrolig givende å få vist det fram på denne måten, fastslår Arne Hjeltnes.