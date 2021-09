Sulten? Du blir avslørt allerede i søkefeltet

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



Da Odd Reitan knivet med Stein Erik Hagen om å få kontroll på norsk dagligvarehandel, dreide mye seg om bygninger. Det var et kappløp om å skaffe seg riktig lokasjon. Sentralt, stort og med romslig parkering.

De fysiske butikkene er fortsatt viktige, men nå foregår det et nytt kappløp mellom dagligvarekjedene – og dette foregår på nett. Konkurransen er blitt mer teknologidrevet. I Norgestoppen kjemper meny.no, matprat.no, godt.no, tine.no, oda.no og rema.no.

Meny.no har på få år gått fra 7 til 50 millioner besøksøkter i året. I år ligger de an til 60 millioner besøk.

Siden 2016 har Marie Lunde vært med på å bygget opp Menys profil på nett, som ansvarlig for digitale medier. Ifølge kjeden er det blitt Norges største matunivers på nett, og de konkurrerer stadig om førsteplassen med godt.no. Der de før trakk til seg kunder med reklameaviser i postkassene, trekker de nå kunder gjennom søkeoptimalisering (SEO) og markedsføringsteknologi (martec).

Men også netthandelen har endret seg fra starten og frem til i dag. Nå handler mye mer om å få øye på kunden. Lunde sier kjeden jobber systematisk og analytisk med matinnhold for å finne trender som svarer på hva folk faktisk er opptatt av og søker på.

– Netthandelen har endret seg. Der det før handlet om å kjøpe kundens oppmerksomhet, handler det nå i større grad om å vinne kundene. Vi betaler i mindre grad for trafikken. I stedet lager vi innhold som trekker folk inn til vår side, forteller Lunde.

Her er det to store temaer. Det første er å fange interesse og skape engasjement. Det neste er å konvertere interessen til kjøp i nettbutikken.

Først skape sjanser, deretter score mål, som en fotballtrener ville sagt.

Å skape sjanser gjør Meny ved å produsere store mengder innhold om mat og oppskrifter. Innholdet skal engasjere. Til å gjøre denne jobben har kjeden både analytikere, innholdsprodusenter, kokker og fotografer. I tillegg kommer programmererne.

Fra internett til handlenett

En av strategiene er å forsøke å plukke opp trender som dukker opp ute i verden, for deretter å raskt lage innhold som matcher denne interessen. Er det spekeskinke eller kongekrabbe som trender på Google? Akkurat hvordan de finner frem til dette vil ikke Lunde helt avsløre.

– Vi har hatt 200.000 klikk på Baked Feta Pasta i år, sier Lunde stolt, om en trend som dukket opp på TikTok i februar i år.

– Vi kunne faktisk tydelig se hvordan interessen påvirket salget av feta, sier hun, og forteller om andre trender:

– Hockey Crocs ble en hit i fjor, vi var totalt utsolgt for krokodiller og hockeypulver. Dalgona kaffe ble også en must have i fjor når alle plutselig skulle sitte på hjemmekontor. Her kastet vi oss raskt rundt og lagde en skikkelig god oppskrift som har blitt klikket på over 300.000 ganger.

Men det er også mange åpenbare veier som bidrar til å skape god rangering i Google og trafikk til hjemmesiden. En enkel ting som hastighet er viktig, at det det ikke tar tid for brukerne å laste inn siden. Levende bilder hjelper, det liker Google, samt gode, forklarende overskrifter. Det er også viktig at materialet er unikt, at det ikke ligner andre eller er kopiert av andre. Også omfanget av og kvaliteten på innholdet er avgjørende.

Kuppe kunden

Når sjansene er skapt, gjelder det å score mål. Et av verktøyene for å score er det som på fagspråket heter konverteringsoptimalisering (CRO).

– Forhåpentligvis velger kunden å handle hos oss etter å ha brukt tid på matinnholdet og blitt inspirert til nye matopplevelser. Vi jobber kontinuerlig med små forbedringer for å se hvordan ulike oppsett og løsninger konverterer best til salg. Men det er også en fin balansegang her. Vi skal først og fremst være en troverdig avsender av godt matinnhold som er brukervennlig for kunden.

– Vi selger mye varer fra nyhetsartikler. Folk elsker nyheter. Trender blir til engasjement som igjen vi greier å konvertere til handel. Det er gøy å se at folk er nysgjerrig på å prøve ny mat.

10 på topp på meny.no de siste 3 månedene Brokkolisalat Syltet rødløk Blåbærpai Enchiladas Bananpannekaker Mangosalat Baked feta pasta Bakt potet Coleslaw Plommesyltetøy

Meny har et annet opplegg for netthandel enn konkurrentene. Varene plukkes i den lokale butikken rett fra hyllene og kjøres derfra og ut til kunden.

Nå er slett ikke hjemlevering av matvarer en ny oppfinnelse.

For ti år siden intervjuet Porsgrunns Dagblad en trofast butikkmedarbeider som skulle gå av med pensjon. Kvinnen hadde begynt å jobbe i Eidanger Landhandleri da hun var 18 år.

Folk som bodde i de omkringliggende bygdene ringte inn ukentlige bestillinger på mat. De ansatte i Eidanger Landhandleri kjørte rundt og leverte de bestilte varene på døra, kunne kvinnen fortelle. Etter 45 års tjeneste ble hun pensjonert fra Meny Telemarksporten.

Programvaredrevet

Men den gangen var det kanskje fantasien og kokeboken som lå til grunn for handlelisten. I dag er det i mye større grad bilder og video. Et norsk programvareselskap er blitt et vekst-case nettopp basert på dette.

FotoWare er et norsk programvareselskap som leverer mediebankløsninger (på engelsk: Digital Asset Management løsninger) globalt. Det ble startet for over 20 år siden av tidligere fotosjef i Aftenposten, Ole Christian Frenning, og Anders Bergman, tidligere utviklingssjef hos Hässelblad. I dag har de over 4.000 kunder globalt, både mediehus, politi, offentlige institusjoner og kunder innen retail. I fjor sommer ble selskapet en del av porteføljen til Viking Venture.

Og det er nettopp det som skjer. Dagligvarekjedene blir i økende grad mediehus. Det merker adm. direktør Anne Gretland i Fotoware.

– Effektiv bildebruk er sentralt i innholdsmarkedsføring, for brukeropplevelsen og for konvertering av kunder. De som virkelige er gode på dette greier å skape et engasjement, som igjen skaper trafikk. Vi har sett noen virkelige kraftfulle eksempler på hvordan bilder virker. Et eksempel er stillingsannonser, der bedrifter har opplevd en helt annen søkermasse etter at de bytter til et bilde som kommuniserer bedre, sier Gretland.

Gretlands kunder innen retail og dagligvare jobber knallhardt for å få en plass i forbrukerens bevissthet. Det krever ferske, oppdaterte og relevante bilder.

– Konkurransen på nett handler ekstremt mye om det visuelle innholdet. Digital Asset Management (DAM) er blitt avgjørende i den kampen. Det handler om å finne nøyaktig riktig bilde til det du skal selge, et som er av høy kvalitet, relevant og godkjent til bruk. Og som raskt byttes ut dersom noe endre seg. Vi leverer infrastruktur for den visuelle netthandelen, sier Gretland.

Den komplette oppskriften for hva Googles algoritmer ser etter er det ingen som vet.

– Den er hemmelig, sier Marie Lunde. Men hun jakter likevel på den perfekte oppskriften – for norske husholdninger.