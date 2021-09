Det ble tydelig gjennom en åpen spørreundersøkelse blant tusenvis av følgere i sosiale medier og hos Roede-medlemmer, hvor soltørket tomat kom seirende ut som foretrukken ny smak hos målgruppen.

- Deretter fulgte vi opp med en landsdekkende Opinion-undersøkelse. Denne ga ytterligere bekreftelse på at soltørket tomat har potensial til å bli en treffsikker lansering for en serie som har hatt formidabel vekst de siste tre årene, forteller Kavlis administrerende direktør, Kristine Aasheim.

Pålegg og mellommåltid i én

Samtidig som lettprodukter øker i popularitet har Kavlis MagerOst hatt en høyere vekst enn smøreostmarkedet de siste årene. Produktsjef Christina Midtun peker på flere årsaker til veksten, men trekker frem særlig to ting.

- Mange tenker at lettprodukter har mindre smak, men det er ikke tilfellet med MagerOst-serien. De fire variantene på tube har alle fyldige smaker og vi vet at smak er nummer én for smøreost-entusiasten. I tillegg kan suksessen linkes opp mot en økende etterspørsel for gode, sunne mellommåltider i en travel hverdag – særlig blant unge. Den praktiske tuben gjør MagerOst til et pålegg som også fungerer kjempebra i måltid utenfor hjemmet, sier Midtun.

Ost og knekkebrød - en studentfavoritt

Ny smak til lesesalen!

Den lette smøreostserien er spesielt populær i aldersgruppene 50 – 69 år og hos unge under tretti.

- Disse gruppene skiller seg ut når vi ser på salgstallene. Målgruppen til MagerOst har generelt fokus på et sunt kosthold og stadig flere unge blir bevisst på kostholdet sitt, forteller Midtun, som håper at mange studenter vil ta den nye MagerOsten med seg på lesesalen.

I Ipsos-undersøkelsen Norske Spisefakta (2020), svarer tre av ti at de ønsker å redusere kjøttforbruket sitt. Trenden er økende, spesielt blant landets unge.

- Soltørket tomat balanserer MagerOst-serien perfekt for alle dem som ønsker seg en mild smak som også er uten kjøtt, sier Kavlis produktsjef.

Med nylanseringen består serien av MagerOst skinke, kylling og de to kjøttfrie variantene jalapeño og nå soltørket tomat på tube. I tillegg kommer MagerOst naturell i beger.

Nyheten blir tilgjengelig i Coop Obs, -Mega og -Extra, i Meny og Eurospar, samt en del Bunnpris og Spar-butikker fra og med uke 38.