Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført på oppdrag fra blant andre MatPrat. Må det egentlig være så vanskelig?

– Nei! er det tydelige svaret fra ernæringsfaglig rådgiver i MatPrat, Elin Lundekvam By i en pressemelding.

– Tvert imot – spiser du variert av helt vanlig mat, får du det du trenger. Og det er helheten av kostholdet vårt over tid som teller, mener By.

En jungel av råd

Eilin Lundekvam Foto: MatPrat, Anders Hoft

Tips og råd om hva du skal spise for å være sunn kommer fra alle kanter, og for mange blir det rett og slett for mye. By synes det er leit at motstridende kostholdsinformasjon gjør at mange mister motivasjonen til å spise sunt. Samtidig forstår hun godt at det er lett å gå seg vill i den jungelen av råd som finnes der ute. Her finnes det imidlertid et klart alternativ som enda flere burde lytte til, mener hun:

– Helsedirektoratets kostråd baserer seg på bred forskning over tid, og gir deg akkurat den kunnskapen du trenger for å sette sammen et sunt kosthold.

– Spiser du i tråd med kostrådene, får du et sunt og variert kosthold, og bidrar til å legge et grunnlag for god helse og forebygge flere sykdommer. Og ikke minst – disse rådene baserer seg ikke på siste trend eller enkeltstudier, men på summen av forskjellig forskning og kunnskap samlet inn gjennom mange år. Dette er råd du kan stole på.

Trenger ikke kutte ut noe

Det kan være lett å falle for den siste hypen du finner på nettet. Men for de aller fleste av oss, er det for eksempel helt unødvendig å kutte ut matvarer for helsas skyld, sier By:

– Glem ja-mat og nei-mat, det bidrar bare til dårlig samvittighet, og det er det ikke mye motivasjon i. Tenk heller på å spise mest av den maten som er næringsrik og som gir nyttig påfyll til kroppen. Det er utrolig mye digg og næringsrik mat – kombinerer du mye grovt og grønt med varierte proteinkilder som fisk, bønner og linser, egg, magre melkeprodukter og rent kjøtt, har du et godt grunnlag. Ellers er det jo absolutt innafor for å kose seg med sjokolade, chips eller hva enn du har lyst på – av og til.