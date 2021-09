Brasserie Rivoli: En real duell

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

Da Brasserie Rivoli åpnet etter nedstengning i mai i år, var det mange faste gjester som gledet seg.

Men lunsjgjestene ble stående foran stengt dør. Problemet var blant annet mannskapsmangel. Nå er lunsjen bokstavelig talt tilbake på kartet, og Finansavisens duo Long & Short hadde høyere forventninger enn nabobygget Munchmuseet. Forrige gang var det ingen diskusjon om sekseren til Kari Innerås franske fristelser.

OMDISKUTERT NABO: Brasserie Rivoli ligger på rekke med en rekke andre restauranter. Skoeskebygget bak har fått alt fra massiv kritikk til stående ovasjoner. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

– Dette grenser til komisk, sier Long etter å ha sveipet over lokalet med blikket.

– Klientellet er helt like. Lyseblå skjorter, litt mørkere jakker, marineblå bukser og korte frisyrer. Det eneste som skiller dem, er om de har loafers eller joggesko.

Short følger umiddelbart opp:

– Det er én ting til som skiller, og det er om de jobber i revisjon eller som forretningsadvokater.

En usedvanlig søt servitør i blomstrete sommerkjole kommer med menyene og noe leskende. Ikke mange sekunder senere står en brødkurv på bordet sammen med en flaske kullsyrevann.

Klar for betesalat-duell

Short saumfarer menyen, utelukker østers, blåskjell, skalldyrfat og dagens fisk som er torsk, men fiskesuppen kan være et alternativ. Tartar, andebryst, betesalat med chèvre og croque monsieur likeså. Hun bruker usedvanlig lang tid på å bestemme seg, og Long virker utålmodig:

– Jeg velger betesalat med chèvre, salat og bringebærvinaigrette, sier hun bestemt.

De har nå en svensk, mannlig servitør som er minst like skjønn som hans kollega. Uten blygsel fortsetter Long:

– Jeg vil nemlig sjekke om den er like god som min, for jeg lager en vanvittig god bete- og chevresalat.

FRANSK-INSPIRERT: Kari Innerås Brasserie Rivoli. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Short har lyst til å krype under bordet, samtidig som hun gir Long kred for å gå så høyt ut. De er tross alt ikke på et gatekjøkken. Hun har omsider bestemt seg for en toast med kantareller og steinsopp, estragonsmør, posjert egg og den faste råmelkosten beaufort.

– Det kan ikke bli feil. Det er ikke noe ikke å like der, sier den svenske yndlingen og virker oppriktig spent på resultatet av den snarlige betesalat-duellen.

Hovmod står for fall

– Det er Sverre Bjertnæs som har vært med på all utsmykning her inne i brasseriet, snikskryter Short.

Long skjønner tegningen, og i stedet for å virke imponert, kommer det kjapt tilbake:

– Han har jo hatt en god læremester. Allerede som 16-åring ble han Odd Nerdrums elev, og hans første separatutstilling var i galleriet til Bjarne Melgaard.

Short er raus nok til å innrømme at dette ble 1-0 til Long denne gangen.

Foto: Iván Kverme / Finansavisen

De lar kunstkompetanse vike for kjøkkenkompetanse, for nå står rettene på bordet. Short setter bestikket, på bestialsk vis, inn i den sprøstekte toasten som viser seg å være badet i smør. Soppene smaker også en deilig blanding av syndig smør og god pepper. Den stekte spinaten gir et fint høstfargespill og egget er posjert til perfeksjon. Ved første knivstikk blander den knallgode plommen seg med resten av toppingen.

– Servitøren hadde rett. Det finnes ikke noe ikke å like her, sier en strålende fornøyd Short og retter tommelen opp mot himmelen.

Salatblemme

På den andre siden av bordet sitter Long og nærmest pirker i maten. Allerede etter to tygg har hun den subjektive fasiten i hånd:

– Jeg lager den bedre.

Short, som tidligere har fråtset i den samme retten til terningkast seks, lurer på hva som er galt.

– Den smaker litt for bittert, salaten er vassen og betene litt for bløte. Jeg elsker normalt denne retten, men nå ble jeg litt skuffet, sier hun sørgmodig.

Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Short blir oppriktig lei seg. Frem til nå har besøket vært helt fantastisk, og for hennes del er det ikke noe som helst å trekke for. Snarere tvert imot. Flotte lokaler, service på toppnivå og god mat. Hva mer kan en sulten lunsjgjest ønske seg?

Long leser Shorts tanker:

– En god betesalat.

Long blir glad igjen

For eventuelt å kunne bøte på skuffelsen, oppfordrer Short sin litt misfornøyde makker til å bestille noe fra dessertmenyen. Uten helt å vite hva hun får, gambler Long på retten «Nyr sorbet», som består av sorbet med sitroncurd, pikekyss og kløversyre.

Forbausende kort tid etter står retten foran henne. Allerede etter første skje, glitrer det i Longs øyne. Munnvikene peker utvilsomt oppover.

– Dette var noe annet. En deilig dessert med en fin blanding av søtt og syrlig. Nå er jeg glad igjen.

Det var tid for oppsummering. Short har intet å innvende mot en toppscore, men vet at Long ikke er helt der.

– Den betesalaten var langt fra en sekser. Så langt fra at jeg lander på en firer for den. Men et måltid er jo så mye mer.

Uten diskusjon, men med langt fremskredne analytiske evner, havner de på en femmer denne gangen.

Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Brasserie Rivoli – Terningkast 5

Da Oslo åpnet opp igjen, var fortsatt lunsj-serveringen på Brasserie Rivoli stengt. Onsdag denne uken åpnet de opp igjen. Og etter mange forespørsler er Croque Monsieur tilbake på lunsjmenyen.

Restauranten er stengt på søndager og mandager, ellers vanlige åpningstider. Alt på stell, men noen beter og salatblader frarøvet Kari Innerå sekseren denne gangen.