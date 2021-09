Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Om ikke annet, viste fjoråret at nordmenn er ganske tilpasningsdyktige. Vi byttet ut Lake Como med Bleik, holdt økonomien på tomgang ved å pusse opp for milliarder og når hverdagen ikke hadde noen ting å by på satte hele Norge seg til og strikket.

At vi skulle gafle i oss lakris var imidlertid vanskeligere å se komme.

For Lakrids by Bülow lå fjoråret an til å bli fullstendig krise. Selskapet har siden 2009 trukket sjokolade på snopet som elskes og hates og hatt taxfree og reiseliv som de viktigste salgskanalene. Innen utgangen av mars i fjor var imidlertid alt stengt og kun et fåtall av selskapets egne butikker forble åpne.

Bülow hadde imidlertid fått stablet en nettbutikk på bena før pandemien, og da den nye hjemmetilværelsen var et faktum, tok det helt av.

– Det har vært et enormt år, og Norge har vært det landet som utvilsomt har hatt størst utvikling gjennom pandemien, sier Fredrik Nilsson, administrerende direktør i selskapet.

Lakris på nett

Gjennom fjoråret økte Lakrids by Bülow salget i Norge med 62 prosent, til 61 millioner kroner, mens salget i øvrige land økte med 17 prosent til totalt 363 millioner kroner.

Det aller meste skyldtes en eksplosiv økning i salg av lakris på nett. Men det å drive nettbutikk under en pandemi der folk bunkret doruller og lapskaus på boks burde være temmelig grei business.

Så hvorfor akkurat lakris?

– Vi har en sterk lakriskultur i Norden. Det følger litt de landene hvor man har anvendt salt som konserveringsmiddel. Grensen går nord for Frankfurt. Det er lakris-land, mens det sørover spises mindre av det, sier Nilsson.

Moderne vri

Lakris har vært brukt som legemiddel siden antikken mot alt fra hoste og forkjølelse til mageproblemer og impotens. Lakrisroten har vært en viktig bestanddel i kinesisk medisin, ifølge Tidsskriftet, og blir fortsatt brukt som smakstilsetning i alt fra snus til hostesaft.

Likevel er det først og fremst søtsaker folk forbinder lakrisen med. Panda, Nox og Haribo. Tyrkisk Pepper og Djungelvrål. Eventuelt klassikeren Bassets Licorice Allsorts som fortsatt vekker varme nostalgiske assosiasjoner hos den eldre garde.

Stueren lakris



Snopet har og sine skeptikere. Derfor har Bülow gjort en mer moderne vri på lakrisen ved å ta den opp av godteposene til ungene, spritet opp designet og tatt opp kampen om sølvskålene som frem til nå har vært fylt med After Eight, Mokkabønner og Ferrero Rocher.

– I og med at vi legger sjokolade på lakrisen, bidrar det til å nøytralisere lakrissmaken og gjør den mer appellerende til flere. Ved å pakke den pent inn, kan vi selge produktene i butikker som Harrods, sier han.

I likhet med Bassets er også Bülows lakris blitt populært å gi bort i gave, produsert på selskapets fabrikk i København. Ikke bare ønsker Nilsson å gjøre den danske sjokoladelakrisen til en turistmagnet. Han vil konkurrere med vinen.

– Når vi startet å lage sjokolade på lakris i 2009, fantes det ikke luksussjokoladelakris på markedet. Når folk skal bort, kan du ta med deg lakris i stedet for en flaske vin som gave, sier han.

Derfor pumper selskapet nå store summer inn markedsføringen av lakrisen, samtidig som det nylig åpnet sin tredje fysiske butikk i Bergen.

– Vi tror vi kan fortsette med bra vekst i mange år. Foreløpig er vi bare i Oslo og Bergen, men det finnes masse andre steder vi kan utvide, sier han.