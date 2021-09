Alt på plass hos Café Platz

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

– Det er faktisk ganske fint her på torget, sier Long mens de går over fotgjengerfeltet til instagram-favoritten Oslobukta.

– Kom så skal jeg vise deg noe kult, sier Long og langer ut.

– Får ikke du også litt Venezia-vibber av dette? spør Long.

Short svarer at joda, det er fint med skifer og små kanaler, men litt farger har sjelden skadet noen.

– Kanskje er det mer farger på innsiden av restauranten, håper Short.

GRÅ NYANSER: Cafe Platz ligger i nye Oslobukta, hvor tilnærmingen til fargebruk er konservativ. Foto: Nicklas Knudsen / Finansavisen

Et eksteriør preget av sjattert skifer-kledning møter kontraster idet Long og Short går over dørlista.

– Her var det mykere og varmere enn på utsiden, ja, sier Short, før en servitør ønsker velkommen og henviser de til et bord for to. Designet er signert Snøhetta.

– Jeg er veldig spent på om de har lest anmeldelsen hos vår rosa konkurrent, hvor de allerede i ingressen beskrev kjøkkenet som kompetent og servicen som elendig, hvisker Long mens de setter seg.

Duoen enes om at dette virkelig kan gå begge veier.

– Skal det være noe å drikke? spør servitøren smilende mens hun deler ut menyene.

Long ber om et glass hvitvin, og ser spørrende på bordkameraten.

– Jeg vil ha rosé, hvis den er kald, sier Short.

Long hiver seg på, og på kort tid helles en perlende, italiensk friskus i glassene. Long og Short møter hverandres blikk igjen.

– Dette kan vi absolutt drikke mens vi ser på menyen, bekrefter Long.

Plukk og miks

Lunsjmenyen består av flere retter i ulike størrelser og prislapper. Short bestiller wrångebäckost, oksetartar og en breakfast burrito med egg og bacon. På Longs side av bordet kan det gå begge veier. Valget faller derfor på Caesar-salaten og surdeigsbrødet med pisket smør.

– Det er ikke kylling i salaten, og det er skarp smak av ansjos i dressingen, informerer servitøren vennlig. Long lar seg ikke skremme og gleder seg til kanskje å spise denne klassikeren på en ny måte.

VARME TONER: Cafe Platz har et mykt og varmt interiør. Designet er det Snøhetta som står bak. Foto: Nicklas Knudsen / Finansavisen

– Du verden så hyggelige betjeningen er her. Raskt på plass og behjelpelige, uten at det virker påtatt, hvisker Long.

– Samtidig er de ikke påtrengende, men virker genuint interessert i å slå av en prat med oss, legger Long til.

På ti knappe minutter kommer rettene på bordet. Pent fordelt på hver sine mange skåler i ulike pastellfarger

– Dette er trendy nok til å være hos Holzweiler, påpeker Short.

Treffer blink

Short smaker seg frem til at tartaren sitter der den skal. Løpstikke-sausen og løken sikter seg godt inn på kjøttet. Rett og slett en veldig god og avbalansert oksetartar, lyder det fra Short.

– Og dette piskede smøret er jo som en drøm. Jeg tror faktisk jeg kunne overlevd på god vin, godt brød og pisket smør jeg, avslører Long.

– Jeg er helt enig, vi trenger virkelig ikke mer. Men kanskje litt ost mellom slagene, for å være på den sikre siden. Denne svenske osten var også veldig god. Virkelig en fin, liten avrundet siderett for å bryte opp mellom de andre rettene, svarer Short.

ET TU, BRØD? Caesar-salaten står på egne bein hos Cafe Platz, uten kylling. Foto: Nicklas Knudsen / Finansavisen

Long uttrykker tilfredshet over å ha valgt Caesar-salaten. Dressingen er mer som en perfekt, luftig krem. Med det grillede surdeigsbrødet på toppen, som et mye bedre alternativ til de sedvanlig tørre krutongene, er dette en favoritt, selv uten kylling eller bacon.

– Dette var nytt for meg, kommenterer Short etter første bit av burritoen.

– Den er mektig og samtidig frisk, hvis det går an å si? Den er ikke fettete som burritoer kan være, men treffer likevel de rette notene, selv om den er lett. Merkelig og absolutt godt.

Lovlig klem

Lunsjparet bestiller bringebær med ristet kokosis til dessert. Også denne retten er raskt servert, til tross for at restauranten er full av gjester.

– Denne isen var god, nikker Short.

– Det føles som en kald, men god klem, rett og slett. Fløyelsmyk i smaken, samtidig som kokosen gir det lille stinget, uten at det blir Piña Colada-tendenser heller. Virkelig en av de bedre isopplevelsene jeg har hatt i Oslo, forteller Short. Bringebærene er også friske og gode.

– Ja dette er riktig måte å svare på dårlig kritikk på. Jeg er faktisk glad jeg ikke var her de første ukene, for nå virker det som at alt har gått seg til her. Servitørene er hyggelige, kjenner godt til menyen og er til stede. Her føler vi oss sett og verdsatt. En fin opplevelse i toppsjiktet, sier Long.

– Enig. Det er ingen tvil om at dette er en sekser, konstaterer Short.

KLEMMEN AV ISKREM: Café Platz leder an hva gjelder kokosis. Her med friske bringebær. Foto: Nicklas Knudsen / Finansavisen

Café Platz - Terningkast 6

Klesmerket Holzweiler har gått som en farsott i norske motemiljøer i snart ti år. Merkets første kolleksjon var silkeskjerf, og i sommer åpnet de sin første kombinerte klesbutikk og restaurant Holzweiler Platz ved Munch-museet i Oslobukta. Bevisste interiørvalg, service og mat i toppklassen gjør at Café Platz ligger høyt sammen med merkets popularitet.

Sted: Operagata 61D, 0191 Oslo.

Pris lunsjretter: 60-195 kroner.

Tid før maten kom: 10 minutter.

Besøkt: 28. juli 2021.