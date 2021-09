Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hedret Spekekjøt av geit fra Kandal kjøtt med Spesialitetsmerket under åpningen av Bergen Matfestival fredag.

Gjør geita stor igjen

Spekekjøt av geit lages hos familiebedriften Kandal Kjøtt DA i Nordfjord hvor de har drevet med geitehold i flere generasjoner. Det sies at det bor flere geiter enn mennesker i Nordfjord. Kandal Kjøtt bruker primært geitekjøtt fra egen besetning, men på grunn av den store etterspørselen er det også innslag av innkjøpte dyr fra regionen.

Ikke bare fikk de tildelt Spesialitetsmerket, men Kandal Kjøtt fikk også prisen for årets lokalmatprodukt for produktet Grillbein av kje. Det er med andre ord ingen tvil om at Kandal Kjøtt er med på å gjøre geita stor igjen!

Massasje og lufttørking

Geitelårene som brukes til Spekekjøt av geit masseres med grovt salt og tørrsaltes videre til ønsket kvalitet. Deretter henges det på stabbur for naturlig lufttørking. Om spekekjøt av geit sier juryen at kjøttet er bra saltet og tørket, godt balansert, mild og naturlig smak og et tvers igjennom flott produkt.

Om Spesialitet: Spesialitet er et offisielt informasjonsmerke som tildeles den beste lokalmat- og drikke. Merket skal løfte fram lokalmat- og drikke med særlige kvaliteteter og gjøre den enkel å finne i butikken.