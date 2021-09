Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Torggata har de siste årene blitt et etablert restaurantstrøk i Oslo Sentrum. Det har hevet nivået på det som for mange år siden var en ellers sørgelig gate. Selv noen av sidegatene har kapret hippe, nye steder, som den rosamalte karaokebaren Syng Mer, ølbaren Henry & Sally’s og cocktailbaren Torggata Botaniske.

Og det er i nettopp denne kategorien at dagens fokalobjekt prøver seg. Lille Amerika Burger & Bar ligger i Calmeyers gate, på høyre side om du retter nesen i retning Grefsenkollen i nordøstlig himmelretning.

«Smashburger»

Restauranten åpnet dørene i november i fjor, og menyen til Lille Amerika ligner på de fleste andre burgersteder. Et utvalg burgere, tilbehør som fries og diper. Burgerne er såkalte smashburgers, som så fint beskrives av restauranten selv som «en hjemmelaget kjøttbolle knust på en varm grill». Prosessen skal tilsynelatende føre til en saftig og hamburger.

– Også har de jo milkshakes på dessertmenyen. Det føler jeg enten kan briste eller bære, sier Long.

Short nikker forventningsfullt.

NYÅPNET: Lille Amerika åpnet dørene i november i fjor. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Lunsjkameratene stikker hodene inn. En kar bak kassen ønsker dem beskjedent velkommen.

– Kan vi bare sette oss ute? spør Short.

Han nikker, og følger raskt etter med stæsj til gateplan hvor det er plassert svært enkle tremøbler på en hjemmesnekret platting. Utsikten i Torggatas sidegate kan ikke sies å være spesielt pittoresk, dominert av graffiti av den ikke-sjarmerende typen og stablede kantsteiner for bruk i renoveringen av Storgata.

Lunsjduoen blar seg gjennom menyen via den nå sedvanlige QR-koden, men spør pent om de ikke kan få bestille inne (de er de eneste gjestene).

Saftig kjøtt og tørt brød

Restaurantlokalet, som ble nyoppusset før åpningen i fjor, er relativt enkelt. Beigemalte vegger, svarte minimalistiske stoler og en stor disk foran inngangen til kjøkkenet. Noen fargerike veggmalerier av maten spriter opp det ellers upersonlige interiøret.

Etter knappe ti minutter kommer to rykende ferske burgere servert på hvert sitt brett, med fries og tilhørende dip. Samt to par med svarte plasthansker, som tydeligvis skal brukes i stedet for kniv og gaffel.

BURGERSJAPPE: Menyen til Lille Amerika ligner på de fleste andre burgersjapper, med et utvalg burgere, fries og diper. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

– Ikke for å være pertentlig, men jeg må nesten insistere på å få bruke bestikk, sier Short.

Long ler og sier seg enig. Servitøren fikset saken og burgerne blir inntatt av de to sultne gjestene.

– Etter norgesferien i sommer har jeg hatt minst to dårlige burgeropplevelser til langt over prisen av denne. Selv om det var i hakket mer rurale strøk, så er jeg spent, sier Short.

– Kjøttet er saftig og smaksrikt, med perfekt stekt bacon og ordentlig smeltet cheddar. En positiv overraskelse. Dessverre er brødet litt tørt og kjedelig. Dette tror jeg ikke de har laget selv, sier Long.

– Jeg liker krydderet og kjøttet. Men jeg hadde fiffet opp brødvalget, altså. Det var litt kjipt. Og jeg hadde kjørt store, friske salatblader i stedet for ferdigkuttet grønnsaksmiks.

En kjapp sipp fra milkshaken gir ikke inntrykk av noe supert og hjemmelaget. Men heller miksede, ferdige ingredienser og krem fra boks.

– Den er ikke vond, men langt ifra på høyde med andre man kan få servert i bydelen.

– Nei, denne milkshaken er ingen høydare, legger Long til.

ENKELT: Uteserveringen til restauranten i Oslo sentrum består av enkle tremøbler på små treplattinger. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Treer

– Dette scorer til en treer hos meg. Lokalet heller mer mot et tilfeldig gatekjøkken enn en bar og restaurant. Selv om jeg ser at de prøver. Sånn sett vil jeg heller anbefale noen som spør å bestille maten som takeaway, sier Short.

– Ja, stedet har dessverre fastfood-preget som man lett kan havne i med en burgersjappe, istemmer Long.

De to er enige om at det finnes flere konkurrenter i området som scorer vesentlig bedre på atmosfære.

– Det bringer meg til poenget om hva forbedringspotensialet er. Her er vi blitt servert en overraskende bra burger, men i en ganske uhipp innpakning, fortsetter Short.

– Maten er i hvert fall ganske billig. Det er ikke så voldsomt mange steder man får en kurant burger til rett over hundrelappen.

HELT MIDDELS: Lunsjduoen synes burgeren i Calmeyers gate var midt på treet. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Lille Amerika- Terningkast: 3

Lille Amerika byr på burger med tilbehør fra Oslo sentrum. Upersonlig og ufreshe lokaler trekker ned, selv om burgeren er ganske så god. Litt forbedringspotensial, men kan i alle fall anbefales som takeaway-burger.

Sted: Calmeyers gate 9, 0183 Oslo.

Tid før maten kom: 8 minutter.

Pris lunsjretter: 99 til 135 kroner.

Besøkt: 4. august 2021.