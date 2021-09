Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium.



– Pier 42 var bryggen folk ankom i New York på 1900-tallet. Da vi åpnet dørene i 2019 var bygningen akkurat 100 år gammel. Det vi gjør her er å fortelle historier med hver cocktail. Derfor lagde vi barkonseptet «The Decades» med ulike cocktails for hvert tiår, alle forbundet med USA og Norge, sier Slavomir Kytka hos Pier 42 i Oslo.

Hotellbaren holder til på Amerikalinjen midt på Jernbanetorget, eid av Petter Stordalen og Nordic Choice Hotels. Den ærverdige bygningen var i sin tid hovedkvarteret for Den Norske Amerikalinje. Baren er derfor oppkalt etter legendariske Pier 42 på Manhattan, som var passasjerenes første møte med det nye livet og jakten på den amerikanske drømmen.

På vei til Amerika



Slavomir Kytka (39). Barsjef på Pier 42, på Jernbanetorget i Oslo.Tidligere erfaring: The Thief, *ISM og Scarfes Bar i London. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

– Alle som emigrerte fra Norge til USA på den tiden var innom her. Vi liker å tro at annenhver familie i Norge har en eller annen forbindelse med USA og denne bygningen. Enten gjennom familie, venner eller andre kjente og kjære som emigrerte. I tillegg til sjømenn som arbeidet ombord på skipene, sier Kytka.

– I den nyeste menyen vår, kalt «The Contrasts», forsøker vi å vise arven fra New York og Norge, og kontrastene mellom disse i seks ulike kategorier, deriblant arkitektur, mote, natur og sport.

Resultatet er drinker oppkalt etter eksempelvis Kon-Tiki, Frihetsgudinnen, langrenn, amerikansk fotball, Calvin Klein, det norske motemerket Holzweiler og nordlyset.

Også glassene de ulike drinkene blir servert i er spesialdesignet til hver drink. Mens Kon-Tiki kommer i et bambusglass, blir drinken dedisert til Operahuset i Bjørvika servert i et rocksglass med detaljer fra Operaen, og en coaster i italiensk marmor – den samme som selve Operahuset er lagd i. Glasset til amerikansk fotball skal ligne en pokal.

Lettvariant av Old Fashioned



– Oslo Operahouse er en litt lettere variant av Old Fashioned, med sesaminfusert bourbon, sherry og smak av aprikos og hvit sjokolade. Mens sherry og aprikos symboliserer interiøret i treverk på innsiden av operaen, har vi valgt hvit sjokolade på grunn av marmoren brukt i bygget, forklarer Kytka.

– Old Fashioned er tradisjonelt basert på bourbon. Vi bruker en ti år gammel bourbon som fungerer godt i cocktails. Sherry gir letthet og nøttesmak, som passer godt med sesam. Og sjokolade, aprikos og salt balanserer drinken.

– Hell alle ingrediensene i et røreglass med isbiter. Rør og sil over et rocksglass med én stor isbit oppi, gjerne en rund isbit.

Oppskrift: Oslo Operahouse

DAGENS DRINK: Oslo Operahouse Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

4 cl bourbon, gjerne Eagle Rare 10 år

2 cl Amontillado sherry

1 cl white cacao likør

2 cl aprikoslikør

2 dæsjer sjokoladebitter

Sesamfrø

Sesam infusion bourbon:

100 gram sesamfrø

500 ml bourbon

Rist sesamfrøene og hell dem over i bourbonen. La blandingen stå over natten i romtemperatur.