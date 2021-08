Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



– Jeg savner å kunne dra til Syden, så jeg ville lage noe friskt som tar et stykke av Middelhavet til Norge, sier Max Verrier hos nykommeren Kastellet i Oslo.

Kastellet er plassert nederst i Hegdehaugsveien, i Massimo Duttis tidligere lokaler. Stedet er kombinert restaurant og vin- og cocktailbar, og skal etter planen åpne i løpet av august. Konseptet er å gjenskape en fet Manhattan-leilighet. Ikke så ulikt baren Andre til Høyre på Youngstorget, også utformet som en leilighet.

– Vi så for oss en fyr som lever i New York, har et slott i Spania og som har reist hele verden rundt og samlet på møbler og kunst, som han har tatt med seg tilbake til villaen sin. Det er en lys og fresh leilighet med store vinduer, mange planter og en miks av art deco og vintage. Og det skal være følelsen av at man er hjemme hos seg selv.

Slik skal det være med drinkene også, mener Verrier.

Vermutbar

– Landene i Sør-Europa har barer med fokus på aperitiffer med vermut. Det finnes ikke tilsvarende steder i Norge, så vi ville bringe denne middelhavsfølelsen hit.

Kastellet kommer til å ha rundt 50- 60 ulike typer vermut, i tillegg til klassiske drinker.

– Da jeg startet som bartender, pleide jeg å putte mange ulike ingredienser og smaker i én drink. Men på en fredag kveld vil de fleste bare ha en enkel drink å kose seg med, hvor man vet hva man får, sier Verrier.

SJEFEN: Max Verrier er barsjef på Kastellet. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

– Syden er en aperitifbasert longdrink, perfekt å drikke når det er varmt ute. Det er en vri på mojito med urter, men ikke med mynte. Jeg er selv fra Sør-Frankrike, hvor sitronmelisse vokser vilt.

Drinken er derfor basert på sitronmelisse, i tillegg til den italienske aperitivoen Cocchi Americano og den velkjente, sitrussmakende leskedrinken Bitter Lemon.

– Syden er veldig enkel å få til hjemme og lages direkte i et høyt serveringsglass. Hell sukkerlake i glasset. Slå på sitronmelissen for å få ut aroma, og legg 10-15 blader i glasset. Hvis man har en muddler, kan man mose med den. Hvis ikke, bruk en skje. Mos sitronmelissen litt for å få ut smakene av bladene. Sukkeret vil fungere som en transportør som bringer smaken ut av sitronmelissen – akkurat som i matlaging, forklarer barsjefen.

Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

– Hell i limejuice før du har over helt vanlige isbiter, ikke knust is. I varmen vil knust is smelte fort. Hell over vermuten og topp med litt Bitter Lemon. Fyll på med isbiter og pynt med sitronmelisse.

Oppskrift: Syden