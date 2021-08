Lundetangen Pilsnerøl vil gå tomt i butikkene

- På grunn av svært høy etterspørsel etter boks i både Norge og resten av Europa har det i lengre tid vært utfordrende å få produsert nok boks til å dekke etterspørselen etter øl i dagligvarebutikkene. Dette får nå uheldige konsekvenser for Lundetangen Pilsnerøl, skriver Aass Bryggeri i en pressemelding.

Lundetangen Pilsnerøl har en såkalt taktyleffekt på boksen. Denne effekten gjør boksene gode å holde i mens de drikkes, men gjør også at det er en ekstra komponent som må til for å produsere boksene. Leverandøren av bokser har gått tom og bryggeriet har fått beskjed om at det ikke kommer noen leveranse av nye bokser på ubestemt tid.

- Aass Bryggeri kan ikke annet enn å beklage situasjonen og forsikre om at Lundetangen vil være tilbake i butikkhyllene så fort ny boks er klar til tapping fra fabrikken, heter det.